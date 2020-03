The Voice 2020 - Matteo : Standing ovation pour son incroyable reprise d’un grand classique (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 29 février 2020, sur TF1 : Matteo chante “La Wally” - Alfredo Catalani.

Depuis son plus jeune âge, Matteo est attiré par le spectacle. Tout petit, il se déguise et chante au lieu de jouer au ballon avec les autres enfants. A 17 ans, il chante pour l’anniversaire de sa maman et découvre qu’il est contre-ténor. Il décide alors de faire de sa passion son métier et devient chanteur d’opéra professionnel en France puis au Liban, son pays d’origine. Mattéo participe à The Voice avant tout pour sa maman qui l’a toujours soutenu, pour la rendre fière. Sur la scène des auditions à l’aveugle, il interprète un grand classique du répertoire lyrique: “La Wally” d’Alfredo Catalani, afin de faire découvrir l’opéra au grand public.

Marc Lavoine est le premier à se retourner mais il ne faut pas beaucoup plus de temps à Pascal Obispo, Lara Fabian et Amel Bent pour buzzer à leur tour. Matteo a le droit à quatre fauteuils retournés et une standing ovation des coachs et du public. C’est ce qu’on appelle un pari gagné ! “On entend les années. On entend le travail,” commence Pascal. “Passer après La Callas, il faut avoir un peu de cojones”. Matteo est très ému d’entendre les compliments de ces quatre coachs. Pour Amel, il a été “majestueux”. “Tu es une grande voix et hyper inspirant,” commente Lara Fabian. “Le Liban doit être fier de toi”. Pas le temps de sécher ses larmes, Matteo doit faire un choix. “C’est toi Lara qui m’a fait découvert ‘La traviata” lors de ton concert à Beyrouth,” avoue le talent. C’est justement à Lara Fabian qu’il a décidé de faire confiance pour la suite de l’aventure. “Je suis très honoré d’être ici ce soir et je vous promets des surprises”. Bravo Matteo et bienvenue dans The Voice.

