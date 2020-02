The Voice 2020 - Maxyme : “une étincelle de star” pour Lara Fabian

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 22 février 2020, sur TF1 : Maxyme chante “Rings” d’Ariana Grande.

Maxyme chante depuis son plus jeune âge et sait qu’elle veut en faire son métier. Fan des grandes divas comme Ariana Grande, elle rêve d’une carrière à l’international. C’est pourquoi la jeune fille traverse l’Atlantique pour tenter l’aventure en France, pour toucher plus de monde. Maxyme vit cette expérience “à fond” et interprète ce soir un titre de son idole Ariana Grande, “Rings”. Un pari gagnant puisque Lara Fabian et Pascal Obispo buzzent, Amel Bent les rejoint à la toute fin.



“Tu fais le show, tu as emporté tout le monde,” commence Pascal. “Je trouve complète. Tu es captivante quand tu chantes. Tu as largement ta place ici”. Pour Amel, Maxyme est au niveau “des grandes divas contemporaines comme Ariana Grande”. Face à la jeune québécoise, Lara reprend immédiatement son accent tout droit venu du Québec, provoquant le rire chez ses collègues coachs. Qu’importe, Lara ne peut parler à Maxyme “qu’avec le coeur”. “C’est effrayant l’énergie que t’es capable de mettre sur la stage. Tu es née avec cette étincelle de star que peu de gens ont”. Sans surprise, Maxyme choisit d’y aller avec Lara Fabian, “mais je vous aime tous pareil”.

