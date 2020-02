The Voice 2020 - Melba détonne avec une reprise atypique de Britney Spears (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 8 février 2020, sur TF1 : Melba chante “Toxic” de Britney Spears.

Melba est une jeune lyonnaise de 25 ans. D’abord passionnée par le milieu équestre, elle découvre la musique au lycée et c’est une révélation. Elle monte un groupe et commence à se produire sur scène. Auteure, compositrice et interprète, elle aime être en décalage et créer la surprise, notamment par les reprises. Elle aime emmener des titres là où on ne les attend pas ! Pour son Audition à l’Aveugle, la jeune femme interprète Toxic de Britney Spears dans une version très différente de l’originale et espère séduire les coachs !



Un pari gagnant puisqu’Amel Bent n’a pas hésité à appuyer sur son buzzer pour la recruter. Mais avant ça, elle va devoir se battre avec Pascal Obispo qui s’est retourné à la toute dernière seconde. “T’as proposé quelque chose de très difficile à faire et c’est très étonnant. T’as de la puissance et une très jolie voix. C’est différent de tout ce qu’on a vu jusqu’à maintenant,” félicite Pascal. “Je pense qu’on s’est comprises,” commence simplement Amel. “Je vais juste te dire : JE TE VEUX”. Melba remercie Pascal pour ses mots mais c’est avec sa “Sis’” Amel qu’elle décide de poursuivre l’aventure. Bienvenue dans The Voice, Melba.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1