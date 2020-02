The Voice 2020 - Mélodie, la "guerrière" arrivée de Tahiti séduit les 4 coachs

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 15 février 2020, sur TF1 : Mélodie chante “I’d rather go blind” d’Etta James.

Originaire de Bordeaux, Mélodie vit à Moorea, île sœur de Tahiti. Toute petite déjà, la jeune fille est fascinée par la Polynésie Française. Il y a 4 ans, elle décide de vivre ses rêves et entame une reconversion professionnelle en agriculture avec son compagnon. Ensemble, ils partent vivre à Moorea. Cette jeune maman est aussi chanteuse et sur son île d’adoption, quand on chante on est aussi messager. Ce soir, grâce à sa voix, Mélodie veut pousser les gens à avancer personnellement.

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Mélodie interprète “I’d rather go blind” d’Etta James. A peine a-t-elle ouvert la bouche qu’Amel Bent et Pascal Obispo se retournent, immédiatement séduits par sa prestation. Marc Lavoine et Lara Fabian se joignent à eux. Au total, ce sont quatre fauteuils retournés pour Mélodie qui a bien fait de traverser les océans. “Mais quelle put*** de voix,” félicite Pascal Obispo. “Tu chantes divinement bien. L’attitude est parfaite, l’énergie est bonne. Tu es belle quand tu chantes”. Au tour de Lara Fabian de dire combien elle a été “subjuguée de dos”. La coach a ressenti “une énergie pure”, “une force en mouvement et une volonté de dire quelque chose”. “Traduire une colère qu’on arrête de donner vie autrement que par le chant”. Amel a vu “une guerrière” devant elle ! Pour Marc, Mélodie a quelque chose de “féminin et libre”, “c’est très beau à voir et à entendre”. L’artiste n’a que l’embarras du choix mais c’est à Amel qu’elle a décidé de faire confiance pour la suite.

