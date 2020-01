The Voice 2020 - Michael, "sex symbol" et "rockstar", sur les pas de Davis Bowie

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 18 janvier 2020, sur TF1 : Michael chante “Heroes” de David Bowie.

Dans la vie, Michael est animateur radio. Le jeune homme anime des chroniques culturelles dans une petite radio locale qui lui permettent d’aborder un thème qu’il affectionne tout particulièrement : la musique. Anti-conformiste, son style est fortement influencé par sa culture musicale. Passionné des groupes rock des années 70, le jeune chanteur est un travailleur acharné qui s'entraîne sans relâche et compose ses propres chansons. Aujourd’hui, Michael tente l’aventure The Voice pour se confronter à l’avis de professionnels. Sur la scène des auditions à l’aveugle, Michael chante Heroes de David Bowie. Marc Lavoine est le premier à se retourner et ne cache pas son enthousiasme. Pascal Obispo le rejoint pour profiter de la prestation rock’n’roll de Michael. Les deux coachs sont en plein concert !

Mais la compétition n’est jamais très loin. Ils vont devoir maintenant se battre pour recruter Michael dans leur équipe. “Venez travailler avec moi, on va se marrer et faire de la bonne musique. Vous avez un potentiel incroyable et un jeu de scène minimaliste un peu comme Bowie et Marlon Brando. Bravo,” félicite Marc Lavoine. Pascal Obispo est lui aussi “très séduit”. “T’as un charisme de fou”. Amel Bent ne s’est pas retournée mais n’est pas avare de compliments pour autant. “Tu es très charismatique et sexy. Ça manque dans le paysage musical et tu as ta place dans cette aventure. Tu peux aller très loin.” Il est temps maintenant pour Michael de choisir son coach. Alors, Pascal ou Marc ? “Comme j’aime les défis et que la logique aurait voulu que j’aille avec vous, Pascal, je vais aller avec Marc,” choisit Michael. La première “rockstar” de cette saison intègre donc l’équipe de Marc Lavoine. Bienvenue dans The Voice !

