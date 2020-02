The Voice 2020 - Nataly Vetrano : “Je rêve d’être dans la lumière depuis très longtemps”

Dans “The Voice” sur TF1, ce samedi 8 février, les coachs ont été bouleversés par leur rencontre avec Nataly Vetrano. Interview.

Nataly, vous chantez depuis plus de 20 ans et aujourd’hui, vous êtes sur la scène de The Voice…

Je n’en reviens toujours pas. C’est un très long chemin que j’ai traversé jusqu’ici. Je peux le dire, je reviens de loin. Jusqu’aux années 2000, ça se passait très bien pour moi. J’étais une chanteuse accomplie même si je n’étais pas dans la lumière. J’ai partagé la scène avec Maurane comme choriste, j’avais signé dans des maisons de disques, chanté dans des pianos bars… Puis, un jour, tout s’écroule. Je divorce, je ne chante plus trop. Ça va en dégringolant jusqu’à ce que je sois vidé. Je n’avais plus rien à chanter. Sur mon chemin, je rencontre une personne et je décide de vivre avec des religieuses durant 18 mois. Elles m’ont aidé dans ma reconstruction profonde, au niveau de mon cœur, mon âme et ma pureté. Je suis redevenue une enfant qui débute avec de nouveaux rêves. Désormais, j’ai envie d'authenticité.

Pascal Obispo, Marc Lavoine et Lara Fabian se sont retournés sur votre prestation…

Avoir ces professionnels qui valident mon parcours artistique, c’était beaucoup d’émotions. Je n’en reviens toujours pas encore. Pour moi, c’est une reconnaissance professionnelle et un débordement d’amour. J’en suis encore bouleversée parce que j’attendais ça depuis des années. Moi j’aime faire de la scène et j’aurais aimé être dans la lumière depuis très longtemps… C’est un rêve de gamine qui se réalise !

Votre soeur Lisa Angell a participé, elle aussi, au concours la saison dernière.

Ma petite soeur est restée très discrète sur son parcours The Voice. Elle ne m’a pas vraiment donné de conseils. Je vis ma propre expérience. On est deux chanteuses, deux styles différents et je pense qu’il y a de la place pour tout le monde.



Lara Fabian a été bouleversée par votre prestation.

Moi je suis chanteuse professionnelle depuis 20 ans et avant d’être connue et reconnue, Lara Fabian faisait le même métier que moi. Elle a probablement traversé les mêmes difficultés. J’imagine qu’elle a ressenti ça chez moi. Je ne la connais pas autrement qu’à travers la télévision, mais j’ai senti une profonde tendresse dans ses étreintes, sa façon de me regarder et de m’embrasser. En tant qu’interprète, il faut être sincère avec nos défauts et nos qualités. Je me donne et je pense que c’est ma sincérité qui l’a touchée.



Qu’est-ce que vous attendez de l’aventure The Voice ?

J’aimerais une belle visibilité qui puisse rebooster ma carrière. Signer dans une maison de disques ou faire une comédie musicale... J’attends une belle opportunité professionnelle qui m’aidera dans cette envie de renouveau artistique.

