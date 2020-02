The Voice 2020 - Pia, "une artiste magnifique" qui séduit les 4 coachs

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 1er février 2020, sur TF1 : Pia chante "Idontwannabeyouanymore” de Billie Eilish.

Pia a 22 ans et vit à Paris. La musique a toujours eu une grande place dans sa vie. Pragmatique, pour ses études, la jeune fille préfère se tourner vers sa deuxième passion: la mode et le luxe. Alors qu’elle s’apprête à commencer sa carrière dans une grande maison de haute couture, la jeune femme vient sur le plateau des Auditions à l’aveugle pour savoir quel monde est fait pour elle et se laisser une dernière chance de percer dans la musique. "On me dit souvent que j'ai un grain de voix différent. Je crois que la façon dont je parle et la façon dont je chante, ne se ressemble pas beaucoup," raconte Pia avant de monter sur scène. Les téléspectateurs eux aussi, la découvrent d'abord à l'aveugle. Pia veut convaincre avec un titre de Billie Eilish, "Idontwannabeyouanymore”.



Un carton plein pour la jeune parisienne qui se fait applaudir par les quatre coachs retournés. "J'aime bien quand c'est pur. Tu es tout simplement belle quand tu chantes. Moi, ça m'a touché" commence Pascal Obispo qui a été convaincu en premier. "L'élégance, de la première à la dernière note. J'ai oublié Billie Eilish et j'étais vraiment avec Pia ce soir," félicite Amel Bent. "La justesse était là à chaque instant et à chaque silence, on attendait l'émotion vocale". Pour Marc Lavoine, c'était "subtil, délicat mais fort". Enfin, Lara Fabian a été "bercée par (sa) générosité". "Tu es une artiste magnifique en plus d'être belle comme un coeur". Pour Pia, c'est le moment de choisir et c'est avec Pascal Obispo qu'elle a envie de poursuivre l'aventure. "C'est mieux que ce que j'espérais," confie-t-elle en sortant de scène.

