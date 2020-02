The Voice 2020 - Pierre : un interprète “poétique” qui ne manque pas de vérité

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 22 février 2020, sur TF1 : Pierre chante “Mon fils, ma bataille” de Daniel Balavoine.

Très jeune, Pierre apprend le piano et la guitare de façon autodidacte. Face aux réticences de ses parents, le jeune homme passe son baccalauréat et continue des études d’opticien. Après avoir obtenu son diplôme, il décide de partir à Paris pour vivre de sa passion malgré l’avis contraire de son papa. Il devient musicien et régisseur dans un studio de musique où il s’occupe d’autres artistes. Aujourd’hui, pour celui qui ne chante que depuis 4 ans, il est temps de passer de l’ombre à la lumière et The Voice est un véritable tremplin pour cela.

Sur la scène des auditions à l’aveugle, il interprète “Mon fils, ma bataille” de Daniel Balavoine au piano. Marc Lavoine buzze le premier et Amel Bent, encouragée par Lara Fabian, finit par y aller. “Je me suis retourné pour une seule raison. Cette chanson est un piège et tu n’es pas tombé dedans,” félicite Marc. “Très poétique, pas truqué. Tu as manqué de justesse mais pas de vérité. Tu as réussi à me retourner”. Par ses mots, le coach a séduit son talent. Pierre intègre l’équipe de Marc Lavoine. Bienvenue dans The Voice !

