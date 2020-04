The Voice 2020 - Quand aura lieu la demi-finale ? Nikos vous dit tout !

Alors que les K.O. viennent de s’achever ce samedi 25 avril, The Voice et ses talents sont contraints de faire une pause pour mieux revenir. Explications par Nikos Aliagas.

Vous le savez sûrement, les auditions à l’aveugle, les battles et les K.O sont des étapes de The Voice qui sont enregistrées plusieurs mois avant leur diffusion. C’est pourquoi vous avez pu voir l’ensemble des prestations de nos talents puisqu’elles ont été enregistrées avant les mesures gouvernementales mises en place depuis le 15 mars dernier. Mais comme chaque année, au moment de la demi-finale et de la finale, les téléspectateurs entrent en jeu pour voter pour leur talent préféré. L’émission doit donc se dérouler en direct et elle ne pourra pas avoir lieu comme initialement prévue ce samedi.

“En raison des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19, aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct et nous le regrettons,” explique Nikos Aliagas. Mais soyez rassurés, ils auront lieu ! Toute l’équipe de The Voice est d’ores et déjà mobilisée pour vous présenter un épilogue à la hauteur de cette saison exceptionnel. Coachs et talents reviendront quand le moment sera venu. “Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite beaucoup de force et beaucoup de patience dans cette épreuve qui n'exempte personne et je vous dis à très vite pour la demi-finale. Portez-vous bien,” conclu Nikos.

THE VOICE BIENTÔT DE RETOUR