The Voice 2020 - Raimana fait voyager les coachs grâce à un chant traditionnel tahitien (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 8 février 2020, sur TF1 : Raimana chante “E ru’ au’” un chant tahitien.

Raimana a fait 16 000 kilomètres pour arriver sur le plateau de The Voice depuis Tahiti. Papa d’un petit garçon, sa famille le soutient énormément même s’ils n’ont pas pu l’accompagner. Ses racines sont aussi très importantes pour lui. Sur le plateau de The Voice, il interprète un chant traditionnel tahitien pour représenter son île et lui faire honneur. Après un aussi long voyage, il ne veut pas rentrer sans avoir tout donner pour que les coachs se retournent.

Son voeu a été exaucé puisque Pascal Obispo se retourne le premier. Marc Lavoine le rejoindra sur la toute dernière note. Raimana peut être fier de lui : deux coachs ont été séduits par sa prestation. Pascal a été “emporté” et Marc a “très envie d’aller à Tahiti”. “C’est très beau ce que tu fais. Ca plane. Je me demande comment tu pourrais adapter des chansons de Brassens ou Gainsbourg. Bienvenue à The Voice,” félicite-t-il. Raimana choisit de poursuivre l’aventure aux côtés de Pascal. “On va chanter de supers trucs,” s'enthousiasme le coach. Raimana a “le coeur qui explose”. Direction les battles !

