The Voice 2020 - Rita, la "petite soeur" d'Amel Bent, reprend Edith Piaf

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 1er février 2020, sur TF1 : Rita chante “Non, je ne regrette rien” d’Edith Piaf.

Rita est une jeune Marocaine installée à Paris. Elle commence à chanter à l’âge de 8 ans après le décès de son papa. Le chant devient vital pour elle, une manière d’exprimer ses peines mais aussi ses joies. Chaque semaine, elle chante dans des bars et scènes ouvertes pour se confronter à un public. La jeune femme participe à The Voice pour avoir les conseils de professionnels et être encadrée pour progresser dans la musique. Sur la scène des auditions à l'aveugle, Rita chante la mythique chanson d'Edith Piaf "Non je ne regrette rien".

Seule Amel Bent est suffisamment convaincue par son talent pour avoir l'envie d'aller plus loin avec elle. Ça tombe bien puisque Rita avait très envie d'avoir Amel Bent comme coach. "C'est moi que tu voulais et c'est toi que je voulais," se rejouit la coach. "C'est dingue, j'ai l'impression d'avoir une petite sœur". Amel trouve ça géniale "qu'à 21 ans, on puisse s'éclater sur du Piaf" et faire des vibes. "Tu l'as fait dans le respect et j'ai adoré. Bienvenue chez moi," félicite l'interprète de ma philosophie.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1