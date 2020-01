The Voice 2020 - Romain : "un talent de malade" sauvé à la dernière seconde par Lara Fabian

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 18 janvier 2020, sur TF1 : Romain chante “Déjeuner en paix” de Stephan Eicher.

Pour Romain, tout commence à l’âge de 10 ans lorsqu’il fait sa première scène pour le mariage de sa mère où il chante très faux ! Déterminé, le jeune homme décide de prendre des cours de chant et de guitare. Au départ, sa famille ne le soutient pas vraiment. Mais pour sa première scène quelques années plus tard, il réussit à réunir ses parents divorcés depuis ses 3 ans. Il les voit alors ensemble pour la toute première fois et se rend compte des liens que peut créer la musique. Aujourd’hui, sa famille est un soutien indéfectible et ils sont très fiers de lui. Pour son papa, à travers la musique “Romain a su recomposer la famille”. Ce soir, The Voice est un accomplissement pour Romain et le jeune homme ne lâchera rien. Sur la scène des auditions à l’aveugle, il chante Déjeuner en paix de Stephan Eicher.



Alors que Romain pensait que c’était fini, il ouvre les yeux et Lara Fabian a buzzé à la dernière seconde. “T’as un talent de malade,” le rassure la coach. “T’as démarré complètement à côté et puis tu t’es récupéré. Si je ne m’étais pas retournée, je m’en serais voulue toute la nuit. C’était pas parfait mais c’est magnifique l’imperfection. Je vais te prendre par la main et t’emmener avec moi”. Lara avoue : “Il m’a eue à la fin. Ça s’appelle “la voix” quand même, pas les souffleurs”. “Bien joué,” félicite Marc Lavoine. Romain rejoint donc l’équipe de Lara Fabian. Direction les battles !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1