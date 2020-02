The Voice 2020 - Ryadh provoque une “scène de ménage” entre Amel Bent et Pascal Obispo (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 8 février 2020, sur TF1 : Ryadh chante “Le blues du Businessman” de Daniel Balavoine.

Ryadh est un jeune musicien de 32 ans. Depuis 10 ans, il se produit dans des bars ou dans le métro en tant que chanteur ou pianiste. Auteur compositeur, depuis plusieurs années le jeune homme produit comme il peut ses propres chansons, de façon autodidacte et avec le peu de financement qu’il arrive à trouver. Ryadh participe à The Voice pour se prouver qu’il a une légitimité à continuer la musique et voit l’aventure comme un renouveau: “le SOS d’un musicien en détresse”.

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Ryadh chante “Le blues du Businessman” de Daniel Balavoine. Amel Bent est la première à avoir envie de lui faire confiance mais Pascal Obispo n’a pas l’intention de laisser filer Ryadh. “Bienvenue dans The Voice et moi, je te réserve une grande place,” promet Amel. “Tu as amené du jazz et de la soul dans une chanson de variété française sans travestir l’original”. “Encore quelqu’un qui veut bousculer les choses” a d’abord pensé Pascal Obispo. Mais finalement, il a été séduit par cette version à laquelle il ne s’attendait pas. “Choisis avec ton coeur, c’est comme ça que tu chantes”. C’est avec Amel que Ryadh décide de poursuivre l’aventure The Voice. Bravo !

