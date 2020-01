The Voice 2020 - Sam Tallet déclenche une guerre entre Pascal Obispo et Amel Bent

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 18 janvier 2020, sur TF1 : Sam Tallet chante “With a little help from my friends” The Beatles.

Bercé par le rock des années 60, Sam a toujours voulu être un artiste. C’est très jeune qu’il commence à chanter en s’accompagnant à la guitare. Encouragé par sa famille, le jeune rockeur se lance dans des concerts amateurs dès l’âge de 10 ans. Il rejoint ensuite une troupe de professionnels et durant 3 ans, il enchaîne les tournées partout en France. C’est grâce à l’un de ces concerts que Sam rencontre celle avec qui il partage maintenant sa vie depuis plus d’un an : Alexia. Unis par leur passion pour la musique, les deux artistes vont, ce soir, tour à tour, auditionner sur la scène de The Voice, en espérant que les fauteuils se retournent sur leurs deux prestations.



Sam vient défendre cet univers rock qui lui ressemble avec un titre des Beatles With a little help From my friends. Amel Bent se retourne dès la première note, en bloquant Pascal Obispo au passage. Les quatre coachs ont buzzé mais Pascal ne réalise pas qu’il a été bloqué. En bon rockeur qui se respecte, il profite de la prestation jusqu’au bout mais c’est la douche froide quand il découvre la trahison d’Amel Bent. “Il n’y a rien de plus beau dans la musique que quand une voix traverse les frontières. Moi, tu es venu me chopper alors que ce n’est pas mon univers. C’est pour ça que j’ai envie de travailler avec toi,” argumente la coach. “Cette fille te manipule,” préfère prévenir Pascal, non sans une pointe d’ironie assumée. Lara Fabian n’a pas peur des mots : “Sam, tu es absolument exceptionnel. J’ai un respect absolu et de l’admiration pour ce que tu fais. Moi, ce que je peux te proposer, c’est un voyage main dans la main, pour aller à l’endroit où tu veux aller en sachant qu’à mon avis, le seul endroit où tu vas, c’est la victoire alors c’est chez moi que tu viens”. Pour Sam, c’est très difficile de choisir… “Sur l’instant, je vais choisir Lara Fabian”. Bienvenue dans The Voice, Sam. Direction les battles !

