The Voice 2020 - Samson “victime de sa grande maturité vocale”

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 22 février 2020, sur TF1 : Samson chante “Lean on me” de Bill Withers.

Originaire de Côte d’Ivoire, Samson est un jeune chanteur de 21 ans. Il y a 3 ans, le jeune homme quitte son pays natal pour le Maroc pour vivre de sa passion et gagner sa vie dans la musique. Quitter sa famille a été très compliqué moralement pour lui et aujourd’hui il souhaite la rendre fière. Samson a fait beaucoup de sacrifices pour aider ses proches. Participer à The Voice est, pour lui, un nouveau départ et une immense opportunité de percer dans la musique. “La première réaction des gens qui m’entendent chanter, c’est : ‘Tu as quel âge toi ?’” raconte le talent avant de monter sur scène. Provoquera-t-il la même réaction de la part des coachs ?



Pour son audition à l’aveugle, Samson interprète “Lean on me” de Bill Withers. Encore dos à lui, les coachs s’étonnent de la puissance vocale du talent. Qui lui offrira son premier buzz ? La réponse est Pascal Obispo ! Marc Lavoine se retourne à la dernière seconde. Deux coachs pour une voix hors-norme ! “Tu étais dans l’esprit de la soul. Tu étais vraiment habité,” complimente Pascal qui, comme prévu, n’en revient d’apprendre que Samson n’a que 21 ans. Marc Lavoine, “un peu déboîté par la façon dont (il) a attrapé cette chanson”, a déjà très envie de lui faire chanter autre chose que de la soul et du blues. “Mettre le pied sur de nouveaux territoires parce que vous avez un talent qui se partage avec joie,” lui propose le coach. Si Amel Bent ne s’est pas retournée, c’est parce que Samson “a été victime de sa grande maturité vocale”. “Si j’avais su que t’étais si jeune… Tu as une voix incroyable”. C’est avec Pascal que Samson a décidé de poursuivre son aventure The Voice.

