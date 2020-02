The Voice 2020 - Sarah Schwab : Après The Voice Kids, elle s’offre une place parmi les meilleurs

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 22 février 2020, sur TF1 : Sarah Schwab chante “Derrière l’amour” de Johnny Hallyday.

A l’âge de 3 ans, Sarah découvre qu’elle a l’oreille absolue, ce qui consiste à entendre un son et pouvoir le reproduire immédiatement. La jeune fille continue alors à développer son art et chante en jouant du piano. A 13 ans, elle participe à la première saison de The Voice Kids où elle va jusqu’aux Battles. La jeune fille aime tellement cette expérience qu’elle retente aujourd’hui sa chance dans la version adulte de l’émission. Perfectionniste, Sarah espère aller plus loin dans l’aventure. “Je n'ai pas d'appréhension. Je viens, je kiffe et je vis ma meilleure vie,” confie la jeune artiste avant de monter sur scène.



Pour son audition à l’aveugle, Sarah chante “Derrière l’amour” de Johnny Hallyday. Amel Bent est la première à être convaincue par l’interprétation piano-voix de Sarah. La coach n’aura pas à se battre avec ses copains puisque la jeune talent intègre automatiquement son équipe. “Ce qui me bouleverse dans ta voix, ce sont ces notes incroyables que tu atteint. Cette cassure dans ta voix me renverse à l’intérieur et me ressemble aussi”. Bravo Sarah et bienvenue dans The Voice !

