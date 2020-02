The Voice 2020 - Tirso Rafael : "J'ai tout quitté à Cuba pour vivre mon rêve français"

Dans “The Voice”, ce samedi 22 février sur TF1 : Tirso Rafael a séduit par sa voix puissante et son humilité à toute épreuve. Interview.

Tirso, racontez-nous votre parcours...

A 9 ans, j’ai chanté pour la première fois sur scène et j’ai su que c’est ce que j’avais envie de faire. C’était magique ! Lorsque j’ai terminé le conservatoire de musique à Cuba, j’ai intégré la Compagnie nationale d’Opéra. En parallèle, je travaillais dans un hôtel où je chantais. Un jour, j’ai fait la rencontre d’un chanteur d’opéra français qui était en vacances à Cuba. Lorsqu’il m’a entendu chanter, il m’a tout de suite encouragé à continuer. Mais faire carrière à Cuba, c’est compliqué, alors il m’a donné l’idée de venir en France. J’avais aussi des amis ici avec qui j’en ai discuté et ils m’ont dit de venir. Voilà comment tout a commencé...



Vous aviez envie de vivre “le rêve français” ?

C’est vrai que je suis arrivé en France avec beaucoup d’espoir. Mais finalement, après mon école de musique, je n’ai pas eu les opportunités espérées. Alors, j’ai commencé à travailler dans un restaurant qui est particulier parce que les serveurs sont aussi chanteurs. Je gagnais de l’argent pour payer mes factures et en même temps, je faisais ce que j’aime le plus. Au fond de moi, j’ai toujours gardé espoir. Les moments difficiles que nous traversons sont ceux qui nous rendent plus forts. La musique, c’est toute ma vie donc je sais qu’un jour j’y arriverai.



Participer à The Voice, qu’est-ce que ça représente pour vous ?

C’est un rêve ! The Voice arrive au bon moment dans ma vie. Réussir cette audition à l’aveugle me donne la force de continuer à un moment où j’avais un peu perdu espoir. The Voice France est une émission que je regardais déjà avec des étoiles plein les yeux lorsque j’étais à Cuba. Encore aujourd’hui, j’ai dû mal à réaliser que je suis parmi les talents de The Voice 2020. Le fait qu’un étranger qui vive en France puisse participer à l’émission, c’est comme un cadeau de bienvenue. C’est extraordinaire ! Je me sens pleinement intégré. Maintenant, la France, c’est ma maison, mon pays. J’aimerai rester ici pour toujours.

Pourquoi avoir choisi Pascal Obispo ?

J’ai eu un coup de foudre pour Pascal Obispo. Quand il est venu sur scène pour me rejoindre, à la fin de mon audition, c’était magique. Sa façon de me parler et de me regarder, il y a eu quelque chose de très fort. Lara Fabian est l’une de mes chanteuses préférées et j’ai toujours rêvé de chanter avec elle sur scène. La voir en face de moi qui m’a dit toutes ces belles choses, j’ai eu une sorte de blocage... Je la voulais tellement mais, encore aujourd’hui, j’ai dû mal à savoir ce qu’il s’est passé dans ma tête. Aujourd’hui, je ne regrette pas du tout et je suis très heureux d’avoir pu rencontrer Lara Fabian.

Qu’est-ce que vous attendez de l’aventure The Voice ?

Que des portes s’ouvrent pour moi… En même temps, j’espère montrer aux téléspectateurs que je suis un cubain qui se sent pleinement intégré en France. J’espère qu’ils m’accepteront et qu’ils me permettront de devenir un vrai artiste dans ce pays que j’aime tant. Je reste toujours très positif et je pense que quelque chose de beau va arriver !