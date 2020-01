The Voice 2020 - Toni reprend Lauryn Hill et ambiance "de fou" Amel Bent !

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 18 janvier 2020, sur TF1 : Toni chante “Doo wop (That thing)” de Lauryn Hill.

Toni a 23 ans et vit dans les Yvelines, à Saint-Cyr-L’Ecole. Elle faisait des études pour devenir professeur d’anglais jusqu’au jour où la musique est entrée dans sa vie. Malgré les réticences de sa maman, elle décide de tout lâcher pour se consacrer pleinement à sa passion. Depuis, la jeune fille est devenue choriste pour de nombreux DJs français et étrangers avec lesquels elle se produit sur de nombreuses scènes. A force de détermination, Toni a su convaincre sa maman que prendre des risques ça paye et ce soir, sur le plateau de The Voice elle veut la rendre fière. Participer aux Auditions à l’aveugle devant 4 professionnels est un challenge pour la jeune fille car elle est livrée à elle-même pour la première fois. Elle veut se faire un nom et être l’artiste sur le devant de la scène.



Toni monte sur scène “avec la rage de vaincre” et se défend sur la chanson de Lauryn Hill, Doo wop (That thing) de Lauryn Hill. Il ne faut pas longtemps à Amel Bent pour se retourner. Hyper enthousiaste, elle crie “c’est une star”. Se croyant seule, elle se voit déjà aller plus loin avec le talent. Mais à la dernière seconde, Marc Lavoine et Lara Fabian buzzent. “Moi, je veux un billet de concert. T’as tout déchiré, tu es tout ce que j’aime. Voilà pourquoi, je fais The Voice” balance Amel. “Tu as fait honneur à cette émission avec le niveau que tu nous as présenté ce soir,” félicite Lara Fabian. Pour Marc, Toni a fait “une démonstration absolument incroyable”.”Tu as quelque chose en toi, qu’avait Tina Turner, qui me dit qu’on a pas fini d’entendre parler de toi”. A Pascal Obispo qui demande à Toni de “déchanter”, Amel sort les griffes. C’est la guerre sur le plateau de The Voice ! “Parce que c’est la plus motivée et que c’est la personne qui me veut de ouf, je vais aller avec Amel Bent,” tranche Toni. Bienvenue dans l’aventure !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1