The Voice 2020 - Tristan signe avec "Monsieur Obispo"

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 15 février 2020, sur TF1 : Tristan chante “Andy” des Rita Mitsouko.

Il y a quelques mois, Tristan se prédestinait à être chirurgien cardio-vasculaire jusqu’au jour où il s’interrogea sur son avenir: 12 ans d’étude de médecine sans avoir tenté sa chance dans la musique ? Le jeune homme a alors un déclic et stoppe ses études pour se consacrer entièrement à la musique, dans l’espoir d’en faire son métier. En participant à The Voice, Tristan veut se confronter à l’avis de professionnels, afin de savoir s’il a bien fait de changer de vie.

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Tristan chante “Andy” des Rita Mitsouko. En cette cinquième soirée, les places sont de plus en plus chères mais heureusement pour Tristan, Pascal Obispo et Marc Lavoine se retournent au dernier moment. “Tu fais le show depuis combien de temps ?” demande Pascal Obispo. “A la base, je ne suis pas chanteur,” répond avec honnêteté le talent. “On aime tous cette chanson. Tu l’as chanté à ta manière, sans la dénaturer. Ni l’état d’esprit, ni l’humour. Et tu es plutôt sympathique et drôle,” commente Pascal. Mais il n’est pas le seul à s’être retourné. Alors, Tristan va-t-il choisir Marc ou Pascal ? C’est avec “Monsieur Obispo” qu’il signe pour la suite de l’aventure.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1