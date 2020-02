The Voice 2020 - Yoann, un marin d’eau douce qui “soulève le coeur” d’Amel Bent (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 8 février 2020, sur TF1 : Yoann chante “Santiano” d’Hugues Aufray.

Yoann à 26 ans et vit à Créteil. C’est un jeune barman toujours souriant mais seule la musique l’enchante vraiment. Autodidacte, il partage sa passion en se produisant dans des bars ou devant des amis. Sa famille le soutient énormément dans ses projets et croit en lui. Il se présente aux Auditions à l’Aveugle pour partager sa musique avec des millions de gens. The Voice est le plus gros challenge de sa vie : il veut se prouver qu’il a sa place dans ce milieu et qu’il peut vivre son rêve. “L’objectif est de vivre de ma propre musique,” rêve le jeune homme.



Sur la scène des auditions à l’aveugle, il chante “Santiano” d’Hugues Aufray. “Il me soulève le coeur lui,” dit rapidement Amel Bent mais Marc Lavoine se retourne juste avant elle. Bravo Yoann ! “J’ai peut être pas l’air comme ça mais je suis très impressionné,” avoue le talent. Marc aime son “côté très authentique”. “On sent beaucoup d’humilité et c’est très agréable de te voir heureux”. Amel a été très touchée par sa voix. “Tu m’as fait penser à Renaud, à Claudio Capéo… Des crieurs qui quand ils ouvrent la bouche, sortent des morceaux de leur vie qui viennent te taper la tronche”. Yoann a le “coeur qui balance” mais c’est à Marc Lavoine qu’il décide de faire confiance pour la suite. Bienvenue dans The Voice Yoann.

