The Voice 2021 - AUDITIONS A L'AVEUGLE : Quels sont les talents de Florent Pagny ?

Pour cette troisième soirée des auditions à l’aveugle, Florent Pagny peut compter sur trois nouveaux talents : Marie, Vanina et Eolya pour compléter son équipe de rêve.

LES TALENTS DE LA TROISIEME SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 20 FEVRIER 2021



Le premier talent s’appelle Marie. hypermnésique, Marie se souvient de tout. L’apprentissage de la musique a donc été très rapide pour elle. Malgré tout, ce soir, devant cette immense scène de The Voice, la jeune femme perd tous ses moyens et refuse de monter sur scène. Mais les mots et la patience de Nikos ont calmé le stress de ce talent émotif. Sur scène, Marie se dévoile et se lâche sur un titre de Miley Cyrus : « Nothing breaks like a heart ». Un sens presque animal de la prestation qui a emballé son coach.

Autre talent et non des moindres, Vanina, la choriste d’Amel Bent. Sa version très intimiste de : « laissez-moi danser » de Dalida a mis trois coachs d’accord. Celle qui voulait tenter sa chance en solo et être sur le devant de la scène a gagné son pari.

Dernier talent : Eolya, l’homme orchestre. Il vit à Anglet et découvre la musique lors d’un voyage sur une île du Nicaragua, dans une communauté amérindienne qui vit de façon traditionnelle. Le jeune homme a alors une révélation intérieure et musicale, et se dit qu’il veut faire ça de sa vie. Accompagné d’un didjeridoo, instrument aborigène et une vielle à roue, instrument médiéval, le jeune homme a réussi à séduire Florent Pagny avec un chant traditionnel irlandais.



Marie, Vanina et Eolya rejoignent Marghe, Giada et Edgard dans la team Florent Pagny.

Rendez-vous la semaine prochaine, le 27 février 2021, pour découvrir les nouveaux talents de la Team Pagny. The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21H05 sur TF1

LE TALENT DE LA DEUXIEME SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 13 FEVRIER 2021

Marghe est fan de The Voice depuis le début et a toujours dit à ses parents qu’un jour, elle serait sur cette scène avec tous les musiciens. Participer aux auditions à l’aveugle est donc un rêve qui se réalise. En interprétant un des derniers titres de Louane : « Donne-moi ton cœur », elle a réussi à faire chavirer le fauteuil de deux coachs Marc Lavoine et Florent Pagny. Mais c’est Florent Pagny qui capte ce talent particulier.

Marghe rejoint Giada et Edgard dans la team Florent Pagny. Rendez-vous la semaine prochaine, le 20 février 2021, pour découvrir les nouveaux talents de la Team Pagny. The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21H05 sur TF1

LES TALENTS DE LA PREMIERE SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 6 FEVRIER 2021

Premier talent à rejoindre la Team Florent, s’appelle Giada. Et comme son prénom l’indique, elle est italienne et comme tout italien, elle a choisi un titre italien pour montrer sa puissance vocale « Il Mio Rifugio » de Richard Cocciante. Bingo ! La prestation de Giada fait se lever nos quatre coachs. Malin (l’expérience certainement) Florent Pagny a pris soin de bloquer Amel pour avoir toutes ses chances de reporter ce talent.

Ne jamais se fier aux apparences

Avec ses petites lunettes et son petit tee-shirt blanc, ce jeune lycéen qui prépare Science Po, peut vous paraître discret, un peu trop peut-être. Erreur ! Edgar, 17 ans, est une bête de scène. Et quand il reprend « Ashes » de Céline Dion. Il met le feu au plateau. Il suffit de regarder les coachs pour comprendre le phénomène.