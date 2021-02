The Voice 2021 - AUDITIONS A L'AVEUGLE : Quels sont les talents de Marc Lavoine ?

Pour cette troisième soirée des auditions à l’aveugle, Marc Lavoine peut compter sur un nouveau talent : Anik pour compléter son équipe de rêve.

LES TALENTS DE LA TROISIEME SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 20 FEVRIER 2021

Dans la vie, Anik est chanteuse et professeure de chant : « les 2 plus beaux métiers du monde » au Québec. Mais depuis son plus jeune âge, elle rêve de faire une carrière solo, avoir ses propres textes et être sur le devant de la scène. Ce soir, elle veut prouver qu'à 47 ans, on peut toujours émouvoir les coachs avec une chanson d'une autre québécoise, aimée des français, Céline Dion : « All by myself ». Une interprétation sans faille qui a fait se retourner deux coachs : Marc Lavoine et Florent Pagny.



Anik rejoint Louise Mambell, Tarik, Jim Bauer, Arthur et Margaux dans la team Marc Lavoine.

LES TALENTS DE LA DEUXIEME SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 13 FEVRIER 2021

Louise Mambel est déterminée. Elle participe à The Voice pour gagner. Ce soir, elle interprète une chanson résolument ancrée dans le contexte actuel : « Coco corona » de Camille Lellouche. Cette chanson humoristique l’a, à la fois fait rire et touchée, et pour elle, la chanter ce soir est un moyen de faire sortir cette rage que l’on a tous en ce moment. Un choix audacieux qui a fait se retourner trois coachs : Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine.

Des talents éclectiques

Tarik a deux passions : son école de Kiné et la musique. Depuis deux ans, il écrit ses propres compositions. Ecrire est un déclic pour lui. Une façon d’aborder des sujets sensibles comme l’avortement ou les inégalités. Sur la scène de The Voice, il a décidé, une première depuis le lancement du programme, de slamer sur un titre de Grand Corps Malade : « Chemin de traverse ». Bingo ! Son interprétation a séduit un coach, Marc. Un buzz qui lui permet de poursuivre son rêve.

Jim Bauer baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Son bac en poche, il intègre une école de Théâtre. En parallèle, il joue de la musique dans les rue de Paris. Avec l’argent qu’il gagne, il finance un studio dans lequel il compose des musiques de film et de pub. Aujourd’hui, Jim Bauer a envie de faire exister le chanteur qui sommeille en lui. Son interprétation de « It’s a man’s man’s world » de James Brown séduit trois coachs : Amel, Florent et Marc Lavoine, qui par ses mots réussit à convaincre ce talent hors norme.

Louise Mambell, Tarik et Jim Bauer rejoignent Arthur et Margaux dans la team Marc Lavoine.

LES TALENTS DE LA PREMIERE SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 6 FEVRIER 2021

Arthur déchire. Il est sexy, utilise l’espace et chante comme un Dieu. Bref : une bête de scène. Alors quand il interprète « Sex on fire » de Kings of Leon, on comprend la réaction des coachs et peut-être un peu la nôtre. Le roi Arthur est dans The Voice. Et c’est une sacrément bonne nouvelle.

Après le roi Arthur, la reine Margaux !

Margaux a 20 ans et une obsession : aider les personnes dans le besoin. Comment ? En chantant. Le résultat : une version gracile du titre de France Gall : « Résiste » et un fauteuil retourné, celui de Marc Lavoine.