The Voice 2021 - AUDITIONS A L'AVEUGLE : Quels sont les talents de Vianney ?

Pour cette troisième soirée des auditions à l’aveugle, Vianney peut compter sur deux nouveaux talents : Paul’O et The Vivi pour compléter son équipe de rêve.

LES TALENTS DE LA TROISIEME SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 20 FEVRIER 2021

Paul'O n'est pas breton. Mais c'est tout comme. Installé depuis plusieurs années, notre talent fait partie d'un groupe de chansons françaises. Un timbre de voix extrêmement particulier. Un titre fort : « des armes » de Léo Férré. Une profondeur de grain difficilement imitable qui a immédiatement attiré Vianney, son nouveau coach.

A l’âge de 10 ans, The Vivi (Vincent) emprunte l’ordinateur de ses parents et commence à se filmer et à poster des vidéos de lui jouant au piano. Pendant 2 ans, il continue et cumule des milliers de vue sur internet dans le dos de ses parents. Aujourd’hui, le jeune homme est « rappeur streamer », Ce soir, Vincent a décidé de choisir un titre dort et engagé d'Orelsan : "suicide social". Une prestation incroyable qui a déchaîné Vianney, son nouveau coach.

Paul’O et The Vivi, rejoignent Kay, Bryan, Mentissa, Youssef et Séri dans la team Vianney.

Paul'O et The Vivi, rejoignent Kay, Bryan, Mentissa, Youssef et Séri dans la team Vianney.

LES TALENTS DE LA DEUXIEME SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 13 FEVRIER 2021

Kay a deux plans dans la vie : devenir chanteuse ou hôtesse de l’air ; elle suit d’ailleurs aujourd’hui une formation pour l’être, en parallèle de sa passion pour la musique. En interprétant le titre de Billie Eillish : « I love you », Kay a réussi son pari. Quatre coachs sous le charme et un bloc de Vianney. Le coach a vu juste. Kay voulait choisir Amel.

Bryan est fan de Vianney. Cela tombe bien, son idole est installée dans un des fauteuils de coach cette année. Cependant, si vous suivez The Voice depuis quelques années, vous savez que ce choix est risqué car très souvent le coach ne se retourne pas. Pourtant, malgré les risques, Bryan n’a pas hésité. Son interprétation de « Dumbo » a convaincu Vianney.

Kay et Bryan rejoignent Mentissa, Youssef et Séri dans la team Vianney.

LES TALENTS DE LA PREMIERE SOIREE DES AUDITIONS A L'AVEUGLE - 6 FEVRIER 2021

Mentissa, vous l’avez découverte en avant-première sur MYTF1. Une voix douce et puissante. Une interprétation parfaite du titre de Dua Lipa « New rules » et quatre coachs debout pour saluer sa prestation. Qui dit mieux ?

Son ami Youssef Zaki ? Avec son interprétation du titre de Colplay « Fix you », le jeune belge possède également le choix du Roi made in The Voice avec 4 fauteuils retournés.

Dernier talent : Séri. 19 ans, une allure de jeune femme posée qui se transforme en diva à la voix parfaite. Séri a décidé d’interpréter un titre de Withney Houston « Run to you » et deux fauteuils retournés. Celui de son coach Vianney et Amel Bent, complétement sous le charme.