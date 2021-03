THE VOICE 2021 - Qui sont les talents de la cinquième soirée des auditions à l'aveugle ?

Découvrez les 8 talents sélectionnés par les coachs Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine lors de la cinquième soirée des auditions à l’aveugle du 06 mars 2021 !

Alexis Roussiaux, le compétiteur

Alexis est un jeune homme de 23 ans, résidant à Metz. Il chante depuis son plus jeune âge, et a même arrêté ses études de communication pour se consacrer pleinement à sa passion. Rigoureux et discipliné grâce à ses 13 années de handball, Alexis aborde The Voice comme une compétition qu’il compte bien remporter. Sa reprise de « Goodbye Marilou » de Michel Polnareff, enchante nos 4 coachs. Bien que chacun est admiré l’émotion et l’élégance d’Alexis, il choisira finalement de rejoindre Vianney pour la suite de l’aventure !

Yannick Schlesser, l’engagé

Yannick a grandi au sein d’une famille de musiciens en Belgique. Malgré ses études d’informatique et d’économie, le jeune homme de 23 ans sait qu’il veut faire de la scène son métier. En reprenant « La boxeuse amoureuse » d’Arthur H, Yannick choisit une chanson qui le touche intimement et qui lui permet de faire passer un message fort : celui des femmes battues. Son interprétation pudique mais incarnée convainc Marc Lavoine et Florent Pagny. Ce dernier aura l’honneur de l’accueillir dans son équipe !

Cyprien, du rêve à la réalité

Originaire de la Réunion, Cyprien vit aujourd’hui à Toulouse avec sa femme et leurs petits jumeaux. Fan de télé-crochet, il réalise son rêve en foulant la scène de The Voice pour les auditions à l’aveugle. Croyant au pouvoir universel de la musique, Cyprien espère toucher les coachs en interprétant « Versace on the Floor » de Bruno Mars. Amel Bent et Vianney ont buzzé à la toute fin, saisis par l’impulsion que Cyprien a donné sur les dernières notes. Vers quel coach a-t-il fait son choix selon vous ?

Jérémy, la variété au cœur

La musique et la nature sont les deux éléments qui font battre le cœur de Jérémy. A 20 ans, ce jeune Aveyronnais rêve de devenir un grand chanteur de variété. Participer à The Voice représente pour lui une véritable consécration. En interprétant « Adieu Monsieur le Professeur » d’Hugues Aufray, Jérémy a deux objectifs : faire passer un message en chanson et faire retourner le fauteuil de Vianney, son idole. On peut dire que la mission est accomplie !

Sonia, le girl power

En découvrant le groupe Destiny’s Child plus jeune, Sonia a eu un véritable déclic. La musique fait aujourd'hui partie intégrante de sa vie, maîtrisant aussi bien le chant, la danse ou encore la composition. Pour Sonia, les auditions à l’aveugle sont une opportunité qu’elle compte bien saisir. C’est avec passion et aisance qu’elle a repris « Ain’t no Mountain High Enough » de Marvin Gaye & Tammi Terrell. Fort heureusement pour elle, c’est sa coach de rêve Amel Bent qui fut la seule à buzzer !

Pottok on the Sofa, la fratrie harmonique

Alex, Sarah et Alice baignent dans la musique depuis toujours, grâce à leurs parents musiciens. Malgré des parcours musicaux différents, ils choisissent de se réunir pour former Pottok on the Sofa, un trio d’harmonie vocale. Sur la scène de The Voice, le groupe interprète « When we were young » d’Adele et espère que leur participation sera un tremplin pour leur carrière. C’est à la toute fin que Marc Lavoine et Florent Pagny se sont retournés. Mais c’est ce dernier qui accueille Pottok on the Sofa dans son équipe, très curieux à l’idée de coacher pour la première fois un « monstre à trois têtes » !

Canta Diva, le lyrisme pop

Amies depuis leur rencontre au conservatoire, Marilyne et Stéphanie ont choisi d’unir leur voix pour former Canta Diva. Un duo lyrique de prime abord, mais désireux de bouleverser les codes et de mélanger les univers musicaux. Pour leur première performance sur scène, elles reprennent à leur sauce le tube « Poupée de cire, poupée de son » de France Gall. Après Pottok on the Sofa, Florent Pagny récupère une nouvelle fois dans ses rangs une formation à plusieurs voix !

Quentin Malo, l’espoir d’une reconversion

Quentin Malo est un jeune papa de 26 ans, originaire de Toulon. Actuellement mécanicien automobile, son rêve est de devenir chanteur et de vivre de la musique. Aujourd’hui, il se sent fin prêt à participer à l’aventure The Voice et démontrer qu’il est un véritable artiste. L’ensemble des coachs est emporté par sa reprise joviale et maîtrisée du titre « Couleur café » de Serge Gainsbourg. Vianney a beau avoir bloqué Florent Pagny pour recruter Quentin, ce dernier a choisi de continuer l’aventure avec le coach Marc Lavoine !