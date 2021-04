THE VOICE 2021 – Qui sont les talents de la deuxième soirée des Battles ?

Découvrez les 9 talents sélectionnés par les coachs Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine lors de la deuxième soirée des Battles du 03 avril 2021 !

Arthur, gagnant de la Battle VS Anik - « Under Pressure » de Queen & David Bowie

Arthur est ce qu'on appelle une bête de scène. Les coachs l'ont constaté lors de la première étape : sa reprise électrisante de « Sex on fire » de Kings of Leon n'a laissé personne indifférent. Pour les Battles, il se retrouve face à la redoutable Anik sur le titre « Under Pressure » des légendaires Queen & Bowie. Marc Lavoine voit en Arthur un artiste en développement qu'il souhaite continuer d'accompagner et de voir grandir. En sauvant Anik de l'élimination, Amel Bent signe également la fin de l'aventure pour Alexis Roussiaux !

Edgar, gagnant de la Battle VS Vanina - « Hello » d'Adèle

De nature timide, Edgar se métamorphose littéralement lorsqu'il est sur scène. On se souvient encore de sa magnifique interprétation de : « Ashes ». de Céline Dion, qui lui a valu une standing ovation des coachs. Florent Pagny décide d'opposer l'adolescent de 17 ans à la chanteuse confirmée Vanina, pour une Battle sur « Hello » d'Adèle. Entre performance vocale et sensibilité, Edgar s'impose avec une aisance remarquable, presque troublante !

Tarik, gagnant de la Battle VS Robin Baron - « Deviens génial » de Vald

Etudiant en kiné, Tarik est également passionné de musique. C'est d'ailleurs le premier candidat de The Voice à passer les auditions à l'aveugle avec du slam, en l'occurrence « Chemin de traverse » de Grand Corps Malade. Lors des coachings, il interprète « Deviens génial » devant son interprète Vald ! Un titre que Robin connait très bien lui aussi, même si le rap n'est pas son univers de prédilection. Le soir des Battles, les deux talents offre une performance de haute volée que Marc Lavoine a eu du mal à départager. En déterminant son choix par rapport aux fautes techniques qu'il a entendu, le coach offre la victoire à Tarik.

Jaja, gagnant de la Battle VS Julien - « Le Blues du businessman » de Daniel Balavoine

Entre extravagance et sensibilité, Jaja est une sacrée personnalité. Repéré grâce à ses chansons au balcon lors du premier confinement, il réussit les auditions à l'aveugle grâce à un titre décalé : « Nessum Dorma » de Puccini mais version Aretha Franklin ! Il convainc ainsi sa coach de cœur Amel Bent et se retrouve avec Julien pour l'épreuve de la Battle. Deux grandes voix qui interprètent « Le Blues du businessman » sur la scène de The Voice. Au-delà de la performance, Amel est touchée par une histoire et donne l'opportunité à Jaja de poursuivre son rêve. Après mure réflexion, Vianney décide de sauver Julien à la dernière minute ! C'en est donc fini pour Luc Laversanne.

Paul'O, gagnant de la Battle VS Bryan et Jérémy - « Je t’emmène au vent » de Louise Attaque

Grâce à sa voix puissante et son grain de voix inimitable, Paul’O a rendu sa reprise de la chanson « Des armes » de Léo Ferré mémorable. Réuni avec Bryan et Jérémy, ils forment une Battle à 3 voix sur la chanson « Je t’emmène au vent » de Louis Attaque. Le trio s’éclate sur scène et donne l’impression d’être un groupe à part entière. Paul’O parvient tout de même à tirer son épingle du jeu, accompagné de son accordéon et bien évidemment son timbre irrésistible !

Azza, gagnante de la Battle VS Eolya - « Yallah » de Calogero

Journaliste mode et beauté d'origine tunisienne, Azza souhaite accorder une plus grande place à la musique dans sa vie. Elle passe l'épreuve des auditions à l'aveugle avec sa reprise de « Habibi » de Kendji Girac. Soutenu par Calogero lors des répétitions, Florent Pagny confie à Azza et son adversaire Eolya une chanson de son co-coach : « Yallah ». Un titre où il est important de ne pas se laisser embarquer, où il faut au contraire s'imposer. Azza l'a très bien compris, elle prend le pouvoir lors de sa Battle et fait l'unanimité auprès des coachs grâce à sa voix et sa présence scénique.

Louise Mambell, gagnante de la Battle VS Margaux - « What's Up » de 4 Non Blondes

Destinée à devenir coiffeuse, Louise Mambell a choisi de tout quitter afin de poursuivre sa passion pour la musique. Sa réinterprétation de « Coco corona », chanson humoristique de Camille Lellouche dans une version piano-voix n'a pas manqué de faire sensation. Changement d'univers pour la Battle, elle s'oppose à Margaux sur « What’s Up », chanson emblématique du groupe 4 Non Blondes. Un duel où Margaux maîtrise les notes aigus et Louise les graves. Marc Lavoine finit par porter son choix sur cette dernière, saisi par son aisance et son charisme.

Robin, gagnant de la Battle VS Otta - « Take Me to Church » de Hozier

Robin est un jeune homme solaire qui met le feu sur scène. Il l'a prouvé avec son interprétation de la chanson « Superstition » de Stevie Wonder. Son nouveau défi est de s'imposer face à l'expérimenté Otta sur « Take Me to Church » de Hozier. Robin compte bien prouver à Amel Bent qu'elle bien fait de se retourner lors des auditions à l'aveugle. Cette dernière salue une belle Battle avec deux propositions différentes de la part de ses talents. Mais de part son attitude scénique et son magnétisme, Robin l'emporte haut la main !

Youssef Zaki, gagnant de la Battle VS Anaïd. B - « Zina » de Babylone

D’après les dires de son coach Vianney, Youssef est un jeune homme qui chante avec son cœur et qui transporte l’auditoire. Il est vrai que sa reprise de « Fix you » de Coldplay était pour le moins bouleversante. Lors des coachings, Patrick Bruel l’incite de prendre davantage confiance en lui et sa voix, pour interpréter au mieux « Zina » de Babylone. En résulte de sa Battle avec Anaïd. B, un véritable moment de grâce où l'alchimie est palpable. Vianney retrouve en Youssef la magie qui l'avait conquis lors des auditions à l'aveugle. Cependant un coach ne peut se résoudre à laisser partir Anaïd. et décide la repêcher. Mais de qui s'agit-il ?

Rendez-vous le samedi 10 avril 2021 pour la troisième soirée des Battles sur TF1 !