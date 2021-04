THE VOICE 2021 – Qui sont les talents de la deuxième soirée des K.O. ?

Découvrez les 7 talents sélectionnés par les coachs Vianney et Florent Pagny lors de l’épreuve des K.O. du 24 avril 2021 !

Mentissa

Notre jeune Belge de 21 ans a littéralement envouté les coachs lors de son audition à l’aveugle. En effet sa reprise de « New Rules » de Dua Lipa a provoqué une standing ovation. Après avoir rejoint la Team Vianney, Mentissa triomphe face à Stellia Koumba lors d’une Battle mémorable et engagée sur le titre « Freedom » de Beyoncé, Mentissa souhaite surprendre son coach en chantant pour la première fois en français. Avec la grâce et la puissance qui la caractérisent, Mentissa interprète « Un point c’est toi » de Zazie et prouve qu’elle est un talent incontournable de cette aventure !

Paul’O

Le timbre inimitable de ce Breton de cœur a le don de sublimer les textes qu’il interprète. Impossible d’oublier sa reprise puissante du titre « Des armes » de Léo Ferré. Opposé à Jérémy et Bryan lors des Battles sur le titre « Je t’emmène au vent » de Louise Attaque, la profondeur vocale de Paul’O fait, une nouvelle fois, la différence face à ses deux adversaires. Le soir des K.O, il livre toute son âme sur la chanson « Dis, quand reviendras-tu ? » de Barbara. A l’issue de sa performance, Paul’O est très ému, à l’instar des coachs qui se lèvent pour l’applaudir.

Angelo

Professeur d'italien à Metz, Angelo a grandi au sein d'une famille de musiciens et de chanteurs. Avec sa voix d'ange, il reprend « Les paradis perdus » de Christophe et met tout le monde d'accord. Coaché par Patrick Bruel, il interprète son titre phare « Casser la voix » et gagne son duel face à Alexis Roussiaux. Pour cette nouvelle étape, Angelo se met à nu et décide de chanter « Bad Boy » d'Yseult, une chanson qui lui rappelle son histoire. Son timbre délicat et touchant fait mouche une fois de plus, Vianney déclare même qu'il aimerait pouvoir chanter comme lui !

Giada

Serveuse dans un bar en Italie, Giada participe à The Voice pour poursuivre sa véritable passion. Lors des auditions à l'aveugle, sa reprise du titre « Il mio Rifugio » de Richard Cocciante en a fait frissonner plus d'un. Sa voix puissante et éraillée est un sacré atout qui lui permet également de battre Tom Ross, lors d'une Battle de haute volée sur « Requiem pour un fou » de Johnny Hallyday. Pour les K.O., Giada décide d'interpréter « Never Enough », chanson issue de la B.O. du film « The Greatest Showman ». Pari gagné pour l'italienne, Florent Pagny salue une prestation impeccable !

Edgar

De nature timide, la scène et le micro permettent à Edgar de se métamorphoser. L'adolescent de 17 ans a mis le feu à la scène en reprenant « Ashes » de Céline Dion. Entre performance vocale et sensibilité, Edgar triomphe le soir des Battles et s'impose face à Vanina, sur le titre emblématique d'Adèle : « Hello ». Sur la scène de K.O., il choisit d'interpréter « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche, un titre qui lui permet d'exprimer ce qu'il ressent. Une nouvelle fois, la magie et l'émotion opèrent avec brio !

Marie

Marie est ce qu'on appelle un sacré personnage. Tétanisée à l'idée de fouler la scène des auditions à l'aveugle, elle livre au final une interprétation remarquable du titre « Nothing breaks like a heart » de Miley Cyrus. Connaissant très bien la chanson « Les Histoires d'A » des Rita Mitsouko, Marie fait preuve d'une meilleure aisance lors de sa Battle contre Manon. Pour ce nouveau palier, Marie reprend « Heart of Glass » du groupe Blondie avec l'objectif de livrer sa vérité. L'émotive à la voix monstrueuse séduit les coachs qui apprécient particulièrement son grain de folie et son sens du spectacle !

Marghe

Originaire de Madagascar et fan absolue de The Voice, Marghe réalise son rêve en participant aux auditions à l'aveugle. Sa reprise maîtrisée de « Donne-moi ton cœur » de Louane lui permet de rejoindre l'équipe de Florent Pagny. A l'issue de sa Battle avec Chiara sur le titre « A Natural Woman » d'Aretha Franklin, le coach est fasciné par le côté animal qui sommeille à la jeune fille et lui permet ainsi de continuer l'aventure. Ce soir Marghe choisit d'interpréter la chanson « Nature Boy » de Nat King Cole, dont les paroles lui rappellent son beau-père décédé. La jeune femme livre un hommage aussi touchant qu'envoutant !

Rendez-vous le samedi 1er mai sur TF1 pour découvrir l'étape des Cross Battles !