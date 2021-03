THE VOICE 2021 – Qui sont les talents de la première soirée des Battles ?

Découvrez les 9 talents sélectionnés par les coachs Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine lors de la première soirée des Battles du 27 mars 2021 !

Giada, gagnante de la Battle vs Tom Ross – « Requiem pour un fou » de Johnny Hallyday

Serveuse dans un bar, Giada espère changer de vie grâce à The Voice. Après avoir séduit l’ensemble des coachs lors des auditions à l’aveugle en interprétant « Il mio refugio » de Richard Cocciante, Giada fait de nouveau l’unanimité lors de sa Battle contre Tom Ross. Un duel de voix puissantes, qui interprètent avec brio « Requiem pour un homme » de Johnny Hallyday. Le grain de voix brisé mais irrésistible de l’italienne, ainsi que sa personnalité ont convaincu Florent Pagny une fois de plus.

Mentissa, gagnante de la Battle vs Stellia Koumba – « Freedom » de Beyoncé

Mentissa c’est une voix douce mais puissante. Souvenez-vous de son audition à l’aveugle : sa reprise parfaite de « New Rules » de Dua Lipa a provoqué une standing ovation. Elle affronte lors des Battles une concurrente de taille, Stellia Koumba, sur le titre « Freedom » de Beyoncé. En résulte une performance exceptionnelle et engagée. Vianney déclare que tout s’illumine lorsque Mentissa chante et décide de suivre son cœur en continuant avec elle. Volée par Florent Pagny, Stellia a peut-être une chance de continuer l’aventure !

Cyprien, gagnant de la Battle vs Elise – « Histoire éternelle » de Lucie Dolène

En buzzant sur les dernières notes de sa chanson, « Versace on the floor » de Bruno Mars, Amel Bent permet à Cyprien d’être sélectionné pour les Battles. Cependant la COVID-19 l’empêche d’assister physiquement au coaching, en présence de Slimane & Vitaa. Une fois rétabli, le défi pour Cyprien est d’apprendre à mieux gérer son stress et travailler son alchimie avec Elise pour interpréter au mieux « Histoire éternelle », la chanson issue de la bande originale de La Belle et la Bête. Ses efforts ont porté leurs fruits, Cyprien fait l’unanimité !

Jim Bauer, gagnant de la Battle vs Luciano Cadô – « Angie » des Rolling Stones

Auteur et compositeur de l’ombre, Jim Bauer a révélé le chanteur qui sommeillait en lui dans The Voice. Bluffant lors de sa reprise de « It’s a Man’s Man’s Man’s World » de James Brown aux auditions à l’aveugle, il s’impose une fois de plus lors de sa Battle. Son grain de voix envoutant et sa présence charismatique n’ont laissé que de peu de chance Luciano Cadô pendant leur interprétation du titre « Angie » des Rolling Stones. Jim possède ce truc en plus, ce côté surréaliste qui plait grandement à Marc Lavoine.

Silvio Ilardo, gagnant de la Battle vs Yannick Schlesser – « Amsterdam » de Jacques Brel

Lors des auditions à l’aveugle, Florent Pagny a été saisi par la signature vocale de Silvio Ilardo. Ce dernier s’est approprié la chanson « J’envoie valser » de Zazie, d’une manière dont on l’a rarement entendue. Ne chantant jamais de reprise, il se retrouve pour les Battles face à Yannick Schlesser qui connait très bien la chanson qui va les départager : « Amsterdam » de Jacques Brel. C’est pourtant bien Silvio qui remporte ce duel, un talent issu d’une autre planète comme dirait Florent. Sa singularité et sa théâtralité ont sans aucun doute joué en sa faveur !

Sonia, gagnante de la Battle vs Malaïka et Elodie Ji – « I Wanna Dance with Somebody » de Whitney Houston

Après avoir provoqué le buzz de sa coach préférée Amel Bent, grâce à sa reprise de « Ain’t no mountain high enough », un nouveau défi se dresse devant Sonia. Celui d’affronter non pas un mais bien deux talents lors de sa Battle. En l’occurrence Malaïka et Elodie Ji, deux showgirls comme elle. Les Destiny’s Child de The Voice 2021 reprennent « I Wanna Dance with Somebody » de Whitney Houston, lors d’une performance euphorisante qui mêle chant et danse. Dans ce trio, la jeune Sonia tire son épingle du jeu et impressionne par son énergie et sa présence.

Angelo, gagnant de la Battle vs Alexis Roussiaux – « Casser la voix » de Patrick Bruel

Angelo est un professeur d’italien qui a malgré tout la musique chevillé au corps. On a pu le constater lors des auditions à l’aveugle, où sa voix d’ange a sublimé « Les paradis perdus » de Christophe. Pression supplémentaire pour Angelo et Alexis lors du coaching : chanter l’emblématique « Casser la voix » devant son interprète Patrick Bruel ! Comme l’a précisé ce dernier, cette chanson est « un cri, une urgence ». Cette intention, Angelo l’a bien compris et l’a mise au service de sa prestation. Volé ensuite par Amel, rien n’est perdu pour Alexis pour le moment.

Marie, gagnante de la Battle vs Manon – « Les Histoires d’A » des Rita Mitsouko

A quelques minutes de son audition à l’aveugle, Marie était si rongée par le stress qu’elle a failli abandonner. Au final, c’est une véritable bête de scène qui a interpréter « Nothing breaks like a heart » de Miley Cyrus. Pour les Battles, Florent Pagny la mesure à Manon sur le titre « Les Histoires d’A » des Rita Mitsouko. A l’instar de son co-coach Calogero, Marie affectionne particulièrement cette chanson, contrairement à Manon, loin de son univers. Marie apporte une énergie et un grain de folie qui lui permette de s’imposer face à son adversaire.

Quentin Malo, gagnant de la Battle vs Luc Laversanne - « Né quelque part » de Maxime Le Forestier

Mécanicien et papa de 26 ans, Quentin Malo ambitionne de vivre de la musique. Lors de la première étape, il met tout le monde d'accord grâce à son interprétation de "Couleur café" de Serge Gainsbourg. Pour l'étape suivante, il affronte Luc Laversanne sur "Né quelque part", le titre engagé signé Maxime Le Forestier. Sensible à ces deux personnalités, Marc Lavoine souligne toutefois que Quentin l'emporte car il est parvenu à tenir pleinement le propos de la chanson. Ayant promis à sa famille de gagner les Battles, Quentin tient sa parole et continue l'aventure The Voice !

Rendez-vous le samedi 3 avril 2021 sur TF1 pour la deuxième soirée des Battles !