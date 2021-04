THE VOICE 2021 – Qui sont les talents de la première soirée des K.O. ?

Découvrez les 8 talents sélectionnés par les coachs Marc Lavoine et Amel Bent lors de l’épreuve des K.O. du 17 avril 2021 !

Arthur

Ce fan de rock a marqué les esprits dès les auditions à l’aveugle avec sa reprise de « Sex on fire » de Kings of Leon. En Battle face à la québécoise Anik, il remporte la victoire grâce à son interprétation de « Under Pressure », du duo légendaire Queen – David Bowie. Pour Arthur, The Voice représente une chance de s’en sortir et de pouvoir vivre de sa passion. Pour l’étape des K.O., il fait le choix audacieux de reprendre « Lose Yourself » d’Eminem, un titre rap certes mais qui correspond totalement à son état d’esprit. Son aisance scénique et son flow ravageur laissent sans voix et Marc Lavoine se délecte de toute la performance avant de buzzer.

Jim Bauer

Musicien de l’ombre, Jim Bauer a prouvé sa valeur d’interprète dans The Voice. Après une reprise irrésistible de « It’s a Man’s Man’s Man’s World » de James Brown, il ne laisse que de peu de chance à Luciano Cadô lors des Battles, où son grain de voix et son charisme se prêtent parfaitement à la chanson « Angie » des Rolling Stones. Pour les K.O, Jim veut mettre la barre plus haut et décide de reprendre à contre-pied la chanson « Tata Yoyo » d’Annie Cordy. En résulte une prestation magique dotée d’une dimension théâtrale, presque cinématographique. Pour Marc Lavoine, Jim Bauer est un petit miracle, définitivement prêt pour la suite de l’aventure.

Louise Mambell

L’amour de la musique a poussé Louise Mambell à abandonner son métier de coiffeuse pour se consacrer à sa passion. Après sa reprise audacieuse de « Coco corona » de Camille Lellouche, sa voix rauque et son charisme lui permettent de gagner sa Battle contre Margaux, sur le titre « What’s Up » des 4 Non Blondes. Pour cette nouvelle étape, elle décide d’interpréter « Si j’étais moi » de Zazie, une chanson qui traduit qui elle est. Louise dévoile sa personnalité ainsi que l’étendue de son talent, son grain de voix envoutant et son charme lui permettent de continuer l’aventure.

Tarik

Difficile pour Tarik de ne pas marquer les esprits lors des auditions à l’aveugle. Il est en effet le premier candidat de The Voice a proposé un titre slam, en l’occurrence « Chemin de traverse » de Grand Corps Malade. Et son ticket pour la prochaine étape, il le décroche lors d’une Battle de haute volée contre Robin, en interprétant « Deviens génial » de Vald. Ce soir Tarik reste dans le registre rap en reprenant « Je suis » de Bigflo et Oli, un sacré défi en termes de débit et de souffle. Flow, énergie, présence scénique, Tarik met K.O nos coachs et réussit son objectif. Marc Lavoine salue une rigueur digne d’un sportif de haut niveau !

Cyprien

Fan de télé-crochet, ce talent originaire de la Réunion réalise son rêve en passant l’étape des auditions en interprétant « Versace on the floor » de Bruno Mars. Après des coachings à distance pour cause de COVID-19, Cyprien revient plus fort le soir des Battles et l’emporte face à Elise sur le titre « Histoire éternelle », issu de la bande originale du film « La Belle et la Bête ». Son phrasé singulier et sa voix chaleureuse font également la différence lors des K.O, où il décide d’interpréter « Without You » de David Guetta & Usher. Entre pop, soul et danse, Cyprien est un talent aux multiples facettes et qui séduit tout le monde !

Niki Black

Niki Black est une américaine qui a quitté son pays natal pour suivre ses études d’histoire de l’art en France. Non contente d’avoir fait sensation en reprenant « Back to Black » d’Amy Winehouse, elle décroche également son ticket pour les K.O. face à Camille. Sur la chanson « Try » de Pink, Niki Black a fait plus qu’essayer et a prouvé qu’elle était faîte pour la scène. Francophile, Niki Black décide ce soir d’interpréter « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf au piano, avec son propre arrangement. Un pari audacieux qu’elle remporte haut la main. Amel Bent voit en elle immense artiste, au talent résolument résolument prodigieux !

Wahil

Sur les auditions à l’aveugle, la voix soul de Wahil a envouté nos coachs en interprétant « Georgia » de Ray Charles. Opposé à Marvin lors de la soirée des Battles sur le titre « L’envie d’aimer » de Daniel Lévi, notre professeur d’école l’emporte grâce à une meilleure aisance technique. L’épreuve des K.O. représente un gros challenge pour Wahil : il va se frotter au titre « Parce que » de Charles Aznavour, l’idole absolu de sa coach Amel Bent ! N’ayant pas le droit à l’erreur, il veut prouver qu’il est capable d’émouvoir quelque soit le registre auquel il s’attaque. Mission accomplie, Amel est bouleversée et lui réaffirme toute son admiration.

Anik

Chanteuse et professeure de chant au Québec, Anik rêve depuis toujours d’entreprendre une carrière solo. En tout cas, sa reprise de « All by myself » de Céline Dion lors de son audition à prouver qu’elle avait l’étoffe d’une vraie diva ! Si elle a perdu son duel face à Arthur, sa désillusion est de courte durée puisqu’Amel Bent lui permet de continuer l’aventure. Une opportunité inestimable qu’Anik compte bien saisir, The Voice est la chance d’une vie. Sur la scène des K.O., Anik interprète « Tout » de Lara Fabian. De par son talent et sa motivation sans faille, Anik est un symbole d’espoir, la preuve que tout est possible.

Rendez-vous le samedi 24 avril 2021 pour la deuxième soirée des K.O. sur TF1 !