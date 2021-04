THE VOICE 2021 – Qui sont les talents de la troisième soirée des Battles ?

Découvrez les 9 talents sélectionnés par les coachs Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine lors de la troisième et dernière soirée des Battles du 10 avril 2021 !

Marghe, gagnante de la Battle VS Chiara – « A Natural Woman » d’Aretha Franklin

Fan de The Voice depuis toujours, Marghe a réalisé son rêve en chantant « Donne-moi ton cœur » de Louane sur la prestigieuse scène. Sa prestation lui a permis de rejoindre l’équipe de Florent Pagny, qui a souligné sa maturité et sa maîtrise vocale. Et lorsqu’elle chante « A Natural Woman » d’Aretha Franklin lors des coachings, Calogero ressent une véritable vibe 60’s ! A l’issue de leur Battle, Florent Pagny reconnaît que Chiara était la plus juste techniquement. Mais l’instinctivité troublante et le côté animal qui sommeille en Marghe le poussent à vouloir continuer avec elle.

Wahil, gagnant de la Battle VS Marvin – « L’envie d’aimer » de Daniel Lévi

Premier candidat de la saison, Wahil a mis la barre haut avec sa reprise du cultissime « Georgia » de Ray Charles. Recruté par Amel Bent, elle l’oppose pour la seconde étape face à Marvin pour interpréter « L’envie d’aimer » de Daniel Lévi. Afin de délivrer le meilleur message possible, les deux talents ont dû apprendre à se canaliser, pour ne pas tomber dans les travers du chanteur soul. A défaut de voir une Battle, Amel a plutôt le sentiment de voir se produire un duo et cela rend sa décision compliquée à prendre. Elle sauvera finalement Wahil, ce dernier ayant fait preuve d’une meilleure aisance technique.

Aimée, gagnante de la Battle VS Nico Sarro – « Besoin de personne » de Véronique Sanson

Avec son timbre éraillé et sa grande sensibilité, Aimée a dévoilé sa personnalité sur le titre « Before you go » de Lewis Capaldi. Une proposition à laquelle Vianney n’a pas pu résister. En opposant Aimée à Nico Sarro, le coach réunit la benjamine et le doyen de son équipe. Lors des coachings, ces derniers ont la chance de pouvoir interpréter « Besoin de personne » avec son interprète au piano, Véronique Sanson. En donnant plus d’intention à sa voix, Aimée s’impose ce soir et fait l’unanimité auprès des coachs. Vianney souhaite continuer d’observer son développement dans l’aventure.

Clara Polaire, gagnante de la Battle VS Zacharie Dolce – « Comment est ta peine » de Benjamin Biolay

En choisissant d’interpréter « Les Bleus » de Régine, une chanson qui la touche intimement, Clara est parvenue à toucher le cœur de Marc Lavoine. Elle a ensuite l’opportunité de travailler « Comment est ta peine » de Benjamin Biolay en compagnie de ce dernier. Clara reconnait avoir du mal à trouver sa place dans ce coaching, ce titre ne correspondant pas à sa tonalité. A l’issue de son duel face à Zacharie, Marc est décontenancé. Il en attendait davantage et n’a pas été embarqué comme il l’espérait sur ce rendez-vous. Il choisit tout de même de repêcher Clara pour la suite.

Niki Black, gagnante de la Battle VS Camille – « Try » de Pink

Niki Black est un talent qui nous vient tout droit des Etats-Unis. Voulant se faire connaître du public français, elle réussit son pari grâce à sa reprise de « Back to Black », la chanson phare d’Amy Winehouse. Qualifiée pour les Battles, elle se mesure à Camille sur le titre « Try » de Pink. Aux yeux de sa coach Amel Bent, Niki est l’artiste la plus complète de son équipe. Une véritable chanteuse qui s’impose grâce à sa voix charismatique et sa présence scénique !

Kay, gagnante de la Battle VS Camélione – « Your Song » d’Elton John

En formation d’hôtesse de l’air, la jeune Kay est également passionnée de musique. Fouler la scène de The Voice et reprendre « I love you » de Billie Ellish représente un rêve qui devient réalité. Dans l’équipe de Vianney, ce dernier l’oppose à Camélione. Sur les conseils du chanteur mais également de Véronique Sanson, les deux jeunes filles devront apprendre à se lâcher et à vivre complètement la chanson lors de la Battle. Opposées sur le titre « Your Song » d’Elton John, Camélione embarque la majorité des coachs. Cependant Vianney décide d’écouter son cœur et ce dernier le mène vers Kay.

Pottok on the Sofa, gagnants de la Battle VS Canta Diva – « Bicycle Race » de Queen

Quand une fratrie décide d’unir leur voix, cela donne Pottok on the Sofa. Après s’être distingué aux auditions en reprenant « When we were young » d’Adele, le trio harmonique se mesure à une autre formation : le duo lyrique Canta Diva. Au-delà de partager la scène à 5, nos talents s’attaquent à un sacré titre « Bicycle Race » de Queen. En résulte une Battle spectaculaire que Florent Pagny aura du mal à trancher. En jugeant la prestation sur les petites erreurs qu’il a entendues, il offre la victoire à Pottok on the Sofa.

Alyah, gagnante de la Battle VS Charlotte Elizabeth – « Evidemment » de France Gall

Alyah ambitionne de devenir chanteuse dès l’âge de 6 ans, après avoir découvert l’opéra « Carmen ». Passionnée également d’athlétisme, l’adrénaline que lui procure ses deux disciplines l’aide à relever n’importe quel défi. Après celui des auditions à l’aveugle qu’elle franchit grâce à sa reprise « Unintended » de Muse, elle décroche sa place pour les KO face à Charlotte Elizabeth. Suite à cette Battle touchante sur le titre « Evidemment » de France Gall, c’est un Marc Lavoine ému qui attribue la victoire à la pépite de 17 ans.

Nicolas, gagnant de la Battle VS Lara Bou Abdo et Jessie Will – « Je te promets » de Zaho

De nature timide et introverti, Nicolas se transforme sur la scène des auditions à l'aveugle. On se souvient encore de son interprétation magistrale de la chanson « Hors saison » de Francis Cabrel. Recruté chez sa coach de cœur Amel Bent, Nicolas appréhende quelque peu sa Battle. Il se retrouve face à deux talents, Lara Bou Abdo et Jessie Will, et craint de ne pas réussir à trouver sa place. A l'issue de leur reprise de « Je te promets » de Zaho, Amel n'est pas pleinement convaincue par l'ensemble. Elle attribue tout de même la victoire à Nicolas, qui a été plus constant sur l'ensemble de prestation.

Rendez-vous le samedi 17 avril 2021 pour la soirée des K.O. sur TF1 !