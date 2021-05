THE VOICE 2021 – Qui sont les talents demi-finalistes de la saison ?

Découvrez les 8 talents sélectionnés par les coachs Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine lors de la soirée des Cross Battles du samedi 1er mai 2021 !

LES DEMI-FINALISTES DE MARC LAVOINE



Jim Bauer

C’est avec « It’s A Man’s Man’s Man’s World » de James Brown que Jim Bauer révèle l’interprète qui sommeille en lui. Un grain de voix irrésistible et une présence scénique qui lui permettent également de s’imposer lors de sa Battle sur le titre « Angie » des Rolling Stones. Après sa reprise très personnelle et magique de la chanson « Tata Yoyo » d’Annie Cordy, Jim Bauer éblouit la scène des Cross Battle en interprétant avec brio « Aline » de Christophe. Marc Lavoine désigne son talent comme une de ses plus belles rencontres artistiques !

Arthur

L’ADN rock transpire chez Arthur. Il enflamme la scène de The Voice en reprenant « Sex on fire » de Kings of Leon, avant de remporter son duel en livrant la meilleure interprétation de « Under Pressure », titre de Queen & David Bowie. Lors des K.O., il surprend son monde et prouve ses talents de rappeur en chantant le cultissime « Lose Yourself » d’Eminem. Le soir des Cross Battles, Arthur chante sa première chanson en français : « Prendre racine » de Calogero. A l’issue de sa performance, Marc Lavoine salue un prince, au talent plus grand que lui.

LES DEMI-FINALISTES DE VIANNEY

Mentissa

Mentissa a marqué les esprits dès le début grâce à sa reprise remarquable du tube de Dua Lipa, « New Rules ». Sa présence illumine la scène des Battles, où elle s’approprie avec puissance le titre engagé « Freedom » de Beyoncé. Lors des K.O, Mentissa remporte son challenge de chanter pour la première fois en français, en reprenant « Un point c’est toi » de Zazie. Pour cette nouvelle étape, la jeune fille revient à ses premiers amours et livre une interprétation sans faille de la chanson « Chandelier » de Sia. Emu, Vianney reconnait que dans son équipe, Mentissa provoque des frissons qui dépassent tous les autres !

Tarik

En interprétant « Chemin de traverse » de Grand Corps Malade, Tarik fut le premier talent de The Voice à proposer du slam lors des auditions. Passionné également de rap, il n’a cessé d’affirmé sa singularité lors de ses performances. Dans l’exercice de la Battle sur « Deviens génial » de Vald puis pendant l’épreuve des K.O. avec « Je suis » de Bigflo et Oli, chanson très technique de Bigflo et Oli. Armé de son flow et de son charisme renversant, il décroche son ticket pour les demi-finales en reprenant le titre emblématique de Diam’s : « La Boulette » !

LES DEMI-FINALISTES D'AMEL BENT



Cyprien

Ce fan de télé-crochet continue de poursuivre son rêve. Qualifié grâce à sa reprise de « Versace on the floor » de Bruno Mars, la COVID l’oblige à répéter sa Battle à distance. Il n’en reviendra que plus fort et triomphe sur la chanson « Histoire éternelle » du film « La Belle et la Bête ». Son phrasé singulier et sa présence chaleureuse continue de nous enchanter lors des K.O., où il se donne corps et âme sur « Without You » de David Guetta et Usher. Comme touché par la grâce, Cyprien bouleverse la scène des Cross Battles avec « Halo » de Beyoncé. Un talent remarquable qu’Amel Bent est ravie de continuer d’accompagner !

Niki Black

Le french dream continue pour Niki Black ! Notre chanteuse américaine a fait sensation dès les auditions en interprétant « Back to Black » d’Amy Winehouse. Lors des Battles, elle ne fait qu’un avec la scène et s’impose sur le titre « Try » de Pink. Niki remporte son pari audacieux lors des K.O., en chantant une chanson en français, « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf avec son propre arrangement au piano. Véritable showgirl, elle mélange le piano-voix et la pop lors d’une performance spectaculaire sur « Bad Romance » de Lady Gaga. Amel Bent persiste et signe : Niki Black est une virtuose !





LES DEMI-FINALISTES DE FLORENT PAGNY



Giada

Grâce à son timbre éraillé et puissant, Giada enflamme la scène à chacune de ses prestations. Après « Il mio Rigufio » de Richard Cocciante, l’italienne prouve qu’elle est capable de chanter en français en gagnant sa Battle sur le titre « Requiem pour un fou » de Johnny Hallyday. Lors des K.O., Giada réaffirme son envie de gagner et donne tout sur « Never Enough », titre issu de la B.O. du film « The Greatest Showman. En choisissant de reprendre « Je suis malade » de Serge Lama, Giada provoque ce qu’elle sait faire de mieux : des frissons !



Marghe

En chantant « Donne-moi ton cœur » de Louane lors des auditions, Marghe a tout donné du sien et s’est qualifiée pour les Battles. Un duel sur le titre « A Natural Woman » d’Aretha Franklin qu’elle remporte grâce à une personnalité imposante. Le soir des K.O., Marghe interprète « Nature Boy » de Nat King Cole pour rendre hommage à son beau-père et subjugue les coachs par la même occasion. Pour les Cross Battles, Marghe reprend le tube « Don’t Start Now » de Dua Lipa et prouve qu’elle est une véritable bête de scène !

Rendez-vous la semaine prochaine pour les demi-finales en direct, le samedi 7 mai 2021, à 21 h05 sur TF1