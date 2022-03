THE VOICE 2022 – Quels sont les talents d’Amel Bent ?

Pour cette soirée des auditions à l'aveugle du 5 mars 2022, un talent a rejoint l'équipe d'Amel Bent : Luigiano

Le talent de la quatrième soirée des auditions à l'aveugle – 5 mars 2022

Luigiano est originaire des Caraïbes et vit depuis quelques semaines en France. La musique est pour lui le moyen de s'exprimer ! Il interprète ce soir le titre "Everything I do (I do it for you)" de Bryan Adams. Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine se retournent pour lui. Il n'en croit pas ses yeux et est très ému. Et c'est Amel Bent que Luigiano choisit !

Les talents de la troisième soirée des auditions à l'aveugle – 26 février 2022

Mary Milton est passionnée de musique depuis son plus jeune âge. The Voice, c'était son rêve et aujourd'hui, elle se sent prête à se battre dans cette nouvelle aventure. Pour cela, elle interprète le titre "Bang bang" de Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj. Le jury est époustouflé par son interprétation. Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine se sont retournés. Mary Milton choisit de rejoindre l'équipe d'Amel Bent !

Raph est originaire de Metz et vit maintenant à Bordeaux. Il chante pour la première fois devant un public et décide d'interpréter le titre "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche. Il veut profiter à fond de ce moment sur le plateau de The Voice pour n’avoir aucun regret ! Florent Pagny et Amel Bent se retournent simultanément. Mais Raph décide de rejoindre l'équipe d'Amel Bent !

Léa est étudiante au conservatoire de Nantes. Poussée par ses proches, elle décide de faire de la musique son métier. Elle se lance ce soir dans l'aventure The Voice et interprète le titre de Londe Grammar : "Strong". Dès les premières secondes, les coachs savent qu'ils vont se battre pour elle. Vianney, Florent Pagny et Amel Bent se retournent. Le choix doit maintenant se faire entre Amel et Florent, car ce dernier a bloqué Vianney. Léa décide de rejoindre l'équipe d'Amel Bent !

Les talents de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle – 19 février 2022

Vike est chanteur et musicien. Sa manière de s'exprimer : en chanson ! Il interprète ce soir "I love you" de Billie Eilish. Une prestation émouvante qui a transporté le jury dans son univers. Il a séduit les quatre coachs qui se battent pour lui. Tout le monde est persuadé que Vike va choisir Vianney. Mais c'est Amel Bent qui remporte le talent !

Olly Corpe a 30 ans et vient de Londres. Il fait partie d'un groupe de musique depuis maintenant 10 ans et est accompagné ce soir de ses musiciens pour passer son audition ! Il chante le titre "Dancing on my own" de Robyn et impressionne le jury. Amel Bent se retourne et lui offre automatiquement une place dans l'aventure ! Olly va maintenant poursuivre l'aventure seul, sans ses musiciens.

Les talents de la première soirée des auditions à l'aveugle – 12 février 2022

Nabila est le premier talent de l'équipe de Amel Bent. Son interprétation bouleversante du titre "Du bout des lèvres" de Barbara a séduit les coachs. Marc Lavoine, Vianney et Amel Bent se sont retournés pour elle. Amel Bent tient enfin son premier talent. Nabila choisit d'intégrer son équipe. Elle raconte son histoire touchante qui la pousse à vivre pleinement les choses et surtout à accepter toutes les opportunités qui se présentent à elle !