THE VOICE 2022 – Quels sont les talents de Florent Pagny ?

Pour cette soirée des auditions à l'aveugle du 5 mars 2022, deux talents ont rejoint l'équipe de Florent Pagny : Morgane et Jade

Les talents de la quatrième soirée des auditions à l'aveugle – 5 mars 2022

Deux nouveaux talents rejoignent la Team Pagny ce soir : Morgane et Jade

Morgane a 16 ans et habite Bordeaux. L'aventure The Voice représente pour elle une opportunité de s'assumer avec ses formes et ses rondeurs. C'est pour cela qu'elle choisit d'interpréter le titre de Iseult "Corps" qui a une résonance particulière pour elle. Sa prestation séduit Florent Pagny qui se retourne au dernier moment et lui offre sa place dans l'aventure.

Jade vient d'Italie et affectionne particulièrement le métal et le rock. Pour elle, monter sur la scène de The Voice est une chose incroyable. Elle décide de faire découvrir son univers aux coachs et interprète le titre "Bring me to life" de Evanescence. Marc Lavoine et Florent Pagny se retournent. Elle décide d'intégrer l'aventure dans l'équipe de Florent Pagny.

Les talents de la troisième soirée des auditions à l'aveugle – 26 février 2022

Un seul talent rejoint l'équipe Pagny ce soir : Maggy



Maggy, originaire de Montpellier, a déjà participé il y a 2 ans à l'aventure The Voice. Malheureusement, aucun coach ne s'était retourné. Mais elle revient plus forte que jamais ce soir pour retenter sa chance. Elle interprète le titre "Cuz I love you" de Lizzo et met tout le monde d'accord ! Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine se retournent sur elle. Et c'est comme une évidence qu'elle choisit de rejoindre l'équipe de Florent Pagny !

Les talents de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle – 19 février 2022

Trois nouveaux talents pour la Team Pagny, ce soir : Thomas, Ambre et Marina Battista



Thomas est le premier talent de Florent Pagny de ce soir ! Ce chanteur vendéen de 25 ans met les quatre coachs d'accord ! Il interprète le titre "The sound of silence" de Simon & Garfunkel avec une véritable émotion et une identité propre à lui. Malgré des arguments très convaincants des autres coachs, il choisit de partir avec Florent Pagny !

Ambre, 20 ans, chante "Voilà" de Barbara Pravi, une chanson dont elle est tombée amoureuse. Sa prestation a tout de suite convaincu Florent Pagny dont elle rejoint l'équipe. Cette étudiante en école de musique va pouvoir se révéler au cours de l'aventure. Elle est aujourd'hui prête à prendre sa revanche et assumer ce qu'elle est, ce qu'elle vaut !

Marina Battista fait son retour dans The Voice. L'année dernière, les coachs ne s'étaient pas retournés, et Florent Pagny s'en était voulu ! Ce soir, elle interprète la chanson "Hurt" de Christine Aguilera et compte bien prendre sa revanche pour prouver qu'elle a sa place dans l'aventure ! Florent Pagny et Marc Lavoine se retournent, mais c'est évidemment Florent Pagny qu'elle choisit.

Les talents de la première soirée des auditions à l'aveugle – 12 février 2022

Première soirée et déjà 4 talents dans la Team Pagny : Sonia, Lou Dassi , Nour et Natalie



Sonia est pour le moment l'un des plus jeunes talents de cette saison. A à peine 16 ans, elle interprète la chanson "Girl on fire" d'Alicia Keys. Elle surprend les coachs avec sa voix plus mature que son âge et la positionne à la frontière de The Voice Kids. Elle doit choisir entre Florent Pagny et Amel Bent, deux amoureux de sa voix. Son choix est comme une évidence, elle décide d'intégrer l'équipe de Florent Pagny pour commencer son aventure !

Grande sportive, cette année Lou Dassi a décidé de faire tomber le maillot de natation synchronisée pour le micro de The Voice. Elle interprète le titre "Smells like teen spirit" de Nirvana et séduit les coachs. Plus particulièrement Amel Bent et Florent Pagny entre qui elle doit choisir. Sa voix impressionne tout le monde. Elle remercie Amel de s'être retournée, mais est obligée de choisir Forent Pagny dans l'espoir de remporter cette saison de The Voice !

Son visage vous est peut-être familier, Nour a participé à The Voice Kids saison 6 dans l'équipe de Soprano. Aujourd'hui, elle revient dans cette saison de The Voice avec encore plus de motivation ! Elle compte bien s'imposer dans la cour des grands. Elle chante "Tous les cris des SOS" de Daniel Balavoine. Sa magnifique voix séduit l'ensemble du jury. Ils la veulent tous dans leur équipe, mais un choix s'impose ! Elle décide d'intégrer l'équipe de Florent Pagny.

C'est la scène de la dernière chance pour Natalie, sa participation à The Voice va être décisive pour la suite de sa carrière. Natalie vient d'Afrique du Sud et chante depuis maintenant 30 ans. Elle interprète ce soir le titre "Stop this flame" de Celeste. Elle enflamme la scène et les quatre coachs se retournent pour elle. Mais Natalie ne se pose pas de question et fonce dans l'équipe de Florent Pagny!