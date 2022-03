THE VOICE 2022 – Quels sont les talents de Marc Lavoine ?

Pour cette soirée des auditions à l'aveugle du 5 mars 2022, deux talents ont rejoint l'équipe de Marc Lavoine : Basile et Axel

Les talents de la quatrième soirée des auditions à l'aveugle – 5 mars 2022

Deux talents intègrent la Team Marc Lavoine ce soir : Basile et Axel

Basile a 24 ans et est comédien au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Il participe à The Voice car la scène lui manque. Il interprète ce soir le titre "Quand je marche" de Ben Mazué qui fait écho à son parcours. C'est Marc Lavoine qui se retourne et lui offre une place dans l'aventure !

Axel a 39 ans et est un pur produit belge. Sa carrière a commencé en 2014 quand il a participé à l'Eurovision pour représenter la Belgique. Il tente sa chance sur la scène de The Voice en interprétant le titre "Tout l'univers" de Gjon's Tears. Marc Lavoine est époustouflé par sa prestation et c'est son équipe qu'Axel va rejoindre !

Les talents de la troisième soirée des auditions à l'aveugle – 26 février 2022

Deux nouveaux talents arrivent dans l'équipe de Marc Lavoine :ce soir : Caroline et Jérôme Cioni .

Caroline est révélée au grand public à l’âge de 11 ans lorsqu’elle participe à un télé-crochet… et sa vie change ! Elle participe même à la comédie musicale "Robin des bois". Elle revient sur scène ce soir en revisitant le titre d'Irène Cara : "What a feeling". Les quatre coachs se retournent. Florent Pagny décide de mettre toutes les chances de son côté en bloquant Vianney. Mais c'est Marc Lavoine qui remporte le talent.

Jérôme Cioni chantait au départ des chansons d'amour pour faire vibrer le cœur des femmes. Mais c'est finalement dans la chanson d'humour qu'il trouve sa voie. Fier d'apporter de la joie et du bonheur aux gens, il interprète "Je ne suis pas bien portant" de Gaston Ouvrad. Mars Lavoine se retourne et remporte immédiatement le talent dans son équipe !

Les talents de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle – 19 février 2022

Trois nouveaux talents intègrent la Team Marc Lavoine, ce soir : Ofé, Clément et Madeline



Ofé est une jeune artiste de 21 ans. Sa première expérience dans The Voice, elle l’a vécue aux côtés de son amie Laureen, finaliste de la saison 2019 dans l’équipe de Julien Clerc. Ce soir, elle interprète "La ballade de Jim" de Alain Souchon et met tous les coachs d'accord ! Elle a le choix du roi ! Mais le discours de Marc Lavoine fait la différence. Ofé a fait son choix !

Pour Clément, la musique fait partie de sa vie depuis toujours. Diagnostiqué du syndrome d'Asperger à 11 ans, il se bat au quotidien pour "vivre comme tout le monde" et la musique l'aide à exprimer ses sentiments. Ce soir, il interprète le titre "Break on through" des Doors qui retient particulièrement l'attention de Marc Lavoine ! Il intègre directement son équipe !

Madeline est une jeune étudiante en sciences sociales à l'Université de Paris. Elle a appris elle-même à chanter et à jouer du piano et de la guitare. C'est la première fois qu'elle chante devant un public et pour l'occasion elle interprète la chanson "La lavande" de Pomme. Sa prestation pleine de sensibilité a convaincu Marc qui l'accueille dans son équipe.

Les talents de la première soirée des auditions à l'aveugle – 12 février 2022

Maestrina, seul talent de la soirée pour Marc Lavoine

Maestrina met une énorme claque à tous les coachs avec son interprétation de "Mamma knows best" de Jessie J. Sa prestation allie puissance et sensibilité et met le tout jury d'accord. Amel Bent la veut absolument dans son équipe et bloque une nouvelle fois Florent. Chacun tente de la convaincre. Mais son choix est déjà fait ! Ce sera l'équipe de Marc Lavoine.