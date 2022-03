THE VOICE 2022 – Quels sont les talents de Vianney ?

Pour cette soirée des auditions à l'aveugle du 5 mars 2022, trois talents ont rejoint l'équipe de Vianney : Gautier, Léna Maire et Paloma Pradal

Les talents de la quatrième soirée des auditions à l'aveugle – 5 mars 2022

Trois nouveaux talents intègrent la Team Vianney ce soir : Gautier, Léna Maire et Paloma Pradal

Gautier chante dans sa chambre depuis son plus jeune âge. Il se fait découvrir sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo qui fait très vite le buzz ! Pour Gauthier, c'est le déclic ! Il veut faire de la musique son métier ! Il tente l'incroyable défi de The Voice en interprétant "A song for you" de Donny Hathaway. Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine se retournent et c'est l'équipe de Vianney qu'il choisit !

Léna Maire est une jeune lycéenne et étudiante au conservatoire. Son père lui a transmis la passion de la musique. Elle adore le jazz, la funk et la soul et souhaite moderniser ce style musical sur le plateau de The Voice. Elle interprète ce soir le titre "Never can say goodbye" des Jackson 5. Elle impressionne le jury, les quatre fauteuils se retournent ! Mais il faut choisir... C'est avec Vianney qu'elle décide de continuer l'aventure.

Paloma Pradal est originaire de Toulouse. Elle est issue d'une famille d'artistes d'origines gitanes et andalouses. Artiste accomplie, elle écrit, compose et interprète ses chansons. Ce soir, elle décide de chanter "La chanson des vieux amants" de Jacques Brel. Sa magnifique prestation laisse le jury sans voix. Les quatre coachs se retournent, mais elle choisit de rejoindre l'équipe de Vianney.

Les talents de la troisième soirée des auditions à l'aveugle – 26 février 2022

Trois talents intègrent la Team Vianney pour cette troisième soirée des Auditions à l'aveugle. Mister Mat, Henry et Charles Kaylan.



Mister Mat habite Voiron en Isère, près de Grenoble. Il est un musicien accompli. Pendant 10 ans, il a sillonné le monde avec son groupe, sorti 8 albums et fait plus de 700 concerts. Maintenant, il mène une carrière solo et se lance un nouveau défi en participant à The Voice. Il interprète "Georgia on my mind" de Ray Charles et impressionne le jury. Le moment du choix est arrivé : Mister Mat décide de rejoindre l'équipe de Vianney.

Henry décide de tout plaquer pour la musique ! Son objectif : chanter et partager ses émotions avec le public. Il interprète ce soir la chanson "Indélébile" de Yseult en l'honneur de son petit frère décédé. Sa prestation très émouvante bouleverse le jury. Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine se retournent, mais il choisit Vianney grâce à son discours dans lequel il s'est reconnu.

Charles Kaylan est originaire de Côte d’Ivoire, et a emménagé en Italie pour ses études. Il a appris à maîtriser sa voix en autodidacte. Ce soir, il réalise son rêve d'enfant en participant à l'aventure The Voice. Il chante "Bruises" de Lewis Capaldi et met tous les coachs d'accord. Amel Bent buzze dès la première note. Mais c'est Vianney qui réussit à recruter ce nouveau talent dans son équipe.

Les talents de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle – 19 février 2022

Un seul talent intègre la Team Vianney pour cette nouvelle soirée : Maseko.

Maseko participe à cette saison de The Voice pour toucher un maximum de gens avec sa voix et ses chansons. Il interprète ce soir le titre "I put a spell on you" de Screamin' Jay Hawkins. Grâce à sa prestation remarquable, trois coachs se retournent sur lui : Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney. Il choisit de rejoindre l'équipe de Vianney grâce à son discours touchant !

Les talents de la première soirée des auditions à l'aveugle – 12 février 2022

Et BAM ! Trois talent arrivent dans la Team Vianney pour cette première soirée des Auditions à l'aveugle : Axel, Louise et Gaben.

Tous les coachs se lèvent pour Axel et son interprétation de "It's a man's man's man's world" de James Brown. Une prestation impressionnante comparable à celle de Christina Aguilera qui mérite vraiment sa place dans la compétition. Forcément, tous les coachs le veulent dans leur équipe, mais Axel ne peut en choisir qu'un seul. Il choisit donc de rejoindre l'équipe de Vianney pour poursuivre l'aventure The Voice !

Louise fait l'unanimité auprès des coachs. Elle chante "Indigo night" de Tamino et met tout le monde d'accord. Amel Bent se bat même pour l'avoir et bloque juste à temps Florent Pagny ! Louise a un talent jamais entendu nulle part ailleurs, une surdouée de la chanson. Après un long moment d'hésitation, elle choisit instinctivement de rejoindre l'équipe de Vianney.

Gaben touche le jury en plein cœur avec son interprétation de "La complainte de la butte" de Cora Vaucaire. Il ne veut avoir aucun regret dans sa vie et c'est pour cela qu'il tente d'accomplir son rêve de devenir chanteur en participant à cette saison de The Voice. Gaben a le choix entre les quatre coachs. Il fait un choix de cœur en décidant d'intégrer l'équipe de Vianney, celle qui lui ressemble le plus !