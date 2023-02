The Voice 2023 - Quels sont les talents d'Amel Bent ?

Pour la première soirée des Auditions à l'aveugle du 25 février 2023, Amel Bent a été choisie par trois talents : Marine, Giulia et Cylia.

Les talents de la première soirée des Auditions à l'aveugle – 25 février 2023

Pour sa première soirée d'Auditions à l'aveugle, Amel Bent repart avec une team "Girl Power". Pour la suite de leur aventure, Marine, Giulia et Cylia ont décidé de faire confiance à notre coach.

Elle s'appelle Marine et a interprété le titre "Lean On Me" de Bill Withers. Marine est ce qu'on appelle : une GRANDE voix. Vibrato, signature vocale, cicatrices... tout y est pour faire succomber trois de nos coachs. Agent immobilier la journée, chanteuse la nuit, Marine participe à The Voice pour prouver qu'elle a une légitimité dans la musique. Malgré les arguments de Zazie et Vianney, c'est Amel Bent qui remporte ce talent !

Elle a 16 ans et chante divinement bien. Giulia interprète le titre "The Blower's daughter" de Damien Rice. Sa prestation convainc trois de nos coachs : Amel Bent ainsi que Bigflo et Oli. "C'était fragile mais merveilleux", les coachs sont impressionnés par le talent de cette jeune femme qui chante pour la première fois devant un public. La suite promet d'être encore plus belle et c'est avec Amel Bent qu'elle va l'écrire.

Cylia est chanteuse professionnelle, alors la scène, elle connaît. Ce soir elle veut être reconnue en tant qu'artiste à part entière. Elle interprète le titre "Halo" de Beyoncé. Quel choix ! Malgré le stress, elle réalise une prestation de haute voltige. Tous les coachs félicitent Cylia. Mais, Amel Bent est ravie car elle est la seule à s'être retournée. Notre coach ne pouvait pas passer à côté d'un tel talent.

