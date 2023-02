The Voice 2023 - Quels sont les talents de Zazie ?

Pour la première soirée des Auditions à l'aveugle du 25 février 2023, Zazie a été choisie par trois talents : Valentin, Aurélien et Robin.

Les talents de la première soirée des Auditions à l'aveugle – 25 février 2023

Et 1, et 2 et 3 talents pour la première soirée des Auditions à l'aveugle de Zazie. Notre coach débute l'aventure avec une team 100% masculine.

Valentin ouvre le bal de cette saison 2023. Accompagné de son piano (et de son chien), il chante "Love Me, Please Love Me" de Michel Polnareff. Zazie est la première à céder à l'appel du buzzer. Mais, Valentin fait l'unanimité ! C'est la guerre entre nos coachs : Bigflo et Oli utilisent même leur super bloc contre Vianney. Néanmoins, Valentin suit son cœur et choisit d'intégrer l'équipe de Zazie.

Les coachs sont debout et le public l'acclame. Aurélien, 34 ans, offre une pause dans le temps grâce à sa prestation si magique. Il interprète "Ave Maria" de Franz Shubert. Les compliments et les arguments fusent sur le plateau de The Voice. Mais, celle qui a su le toucher en plein cœur est Zazie. Notre coach a déniché une vraie pépite !

Robin est animateur en centre de loisirs mais, la musique a une grande place dans sa vie. Il fait un choix de chanson audacieux en interprétant "Avec le temps" de Léo Ferré. Dès les premières notes, Vianney fait retentir son buzzer. Magique ! Robin offre une prestation saisissante et bouleversante. Zazie en a les larmes aux yeux... Et c'est tout naturellement que Robin choisit d'intégrer son équipe.

