The Voice 3 : Les 14 talents du prime de ce samedi 15 mars en images

L'heure des dernières battles de The Voice 3 a sonné ! Ce samedi 15 mars, les quatorze talents qui ne sont pas encore montés sur le ring des battles le feront pour des duels très attendus ! Qui sont-ils, que vont-ils chanter ? Nous vous dévoilons tout ou presque sur cette soirée qui s'annonce haute en talents...

En exclusivité, voici l'identité des quatorze derniers talents qui vont se présenter sur le ring de The Voice saison 3.

Six filles...

Par déduction, nous savons depuis samedi dernier et la 3ème et avant-dernière session des battles l'identité de tous les talents qui vont monter sur le ring des battles ce samedi 15 mars. Parmi ces quatorze, il y a six filles : vont-elles s'affronter ? Parmi Natacha Andreani, Tifayne, La Petite Shade, Cloé, Mamido et Margie, qui accèdera aux épreuves ultimes ? Mika va-t-il user de son dernier vol de talent disponible pour tenter de récupérer une de celle-là ?

Huit ou neuf garçons ?

On sait qu'il y a six filles au programme, il y aurait donc huit garçons prévus ce samedi soir... Ce n'est pas totalement vrai, puisqu'ils seront neuf, le duo des Fréro Delavega changeant quelque peu la donne. Aux côtés de ce duo de beaux gosses, nous verrons donc les tout aussi séduisants Bruno Moreno, Adrien Abelli, Lioan, Quentin, Jérémy Ichou, Rich Ly et Santo Barracato. Combien parmi eux gagneront leurs tickets pour les épreuves ultimes ?

36 aux épreuves ultimes !

A l'issue de cette ultime session des battles, huit derniers talents rejoindront les vingt-huit autres déjà qualifiés pour disputer les épreuves ultimes. Le concept de ces épreuves ultimes ? Il est simple : chaque équipe est composée de neuf talents. Les coachs diviseront leurs équipes en trois trinômes, au sein desquels les membres chanteront chacun leur tour un titre de leur choix. A l'issue des trois prestations, le coach tranche et choisit de ne garder que deux talents. Trois trinômes, donc six talents qualifiés pour les grands shows en direct dans chaque équipe, pour un total de vingt-quatre talents pour l'ensemble des équipes.

En exclusivité, les premières images d'une battle