The Voice 3 - BILAN : Mika a joué la carte de la diversité pour créer son équipe Martin TRAN | Écrit pour tf1 |

Et maintenant, place aux battles ! Les auditions à l'aveugle de The Voice 3 se sont terminées ce samedi avec le recrutement de neuf nouveaux talents dont deux pour Mika, dont l'équipe contient aujourd'hui quatorze voix. Retour sur une équipe très éclectique aux saveurs diverses plus qu'appréciables...