The Voice 3 : Garou rendu fou par le "Toxic" de Cloé (VIDEO)

Elle n'a que 17 ans, et pourtant Cloé a fait très forte impression samedi soir lors de son audition à l'aveugle, faisant se retourner trois coachs sur quatre. Mais entre Jenfier, Florent Pagny et Garou, la jeune Picarde a finalement choisi Garou. The Voice, "un truc de ouf" selon Cloé, et ce n'est pourtant pas terminé !

Elle est le nouveau talent « de ouf » de l'équipe de Garou : à 17 ans seulement, Cloé a impressionné son monde sur « Toxic » de Britney Spears, joué à la guitare !

Cloé envoûte les coachs sur « Toxic »

Cheveux couleur or, robe à fleurs, guitare autour du cou : ce brin de fille qui s'est présentée sur la scène de The Voice samedi soir a tout pour plaire... Et à son écoute, on ne peut qu'être envoûté par tant de maîtrise : la voix de Cloé sur « Toxic » de Britney Spears en a surpris plus d'un, sa version plus lounge de ce tube très pop étant plus que réussie. C'est d'ailleurs l'avis des coachs : trois ont buzzé cette prestation !

Garou enchaîne les talents

Avec trois buzz à son compteur, Cloé a donc eu pu choisir entre ces trois professionnels, tous très motivés pour accueillir ce talent de seulement 17 ans au sein de leurs équipes. Mais entre Jenifer, Florent Pagny et Garou, Cloé s'est finalement tournée vers Garou, pourtant le dernier à avoir buzzé lors de sa performance. Mais Cloé semble être une rockeuse, et la logique a voulu qu'elle se lie avec le crooner, tout heureux d'accueillir Cloé dans son équipe, n'hésitant pas à lui piquer sa guitare pour chanter quelques notes !

Bientôt la barre des 14 pour Garou !

Avec Cloé, Garou récupère son second talent de la soirée, déjà, après la belle Noémie Garcia, et son onzième depuis le début de l'aventure. Il ne reste donc plus que trois places à prendre dans cette équipe où règne pour l'instant les garçons, représentés par six membres, contre cinq filles seulement. Parmi les trois prochains talents que Garou va récupérer, combien de filles ? Combien de garçons ?