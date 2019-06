The Voice 3 : Juliette Moraine a convaincu Florent Pagny

Belle audition à l'aveugle pour Juliette Moraine samedi soir dans The Voice 3 : elle a convaincu Florent Pagny de se retourner vers elle grâce à une belle interprétation de "Jalouse" de Mademoiselle K.

Et un nouveau talent chez Florent Pagny : avec Juliette Moraine, coach Florent dote son équipe d'une belle voix possédant déjà une belle expérience de la scène.

La belle prestation de Juliette Moraine

Samedi soir lors de son audition à l'aveugle, Juliette Moraine a montré le meilleur d'elle-même sur « Jalouse » de Mademoiselle K. une très belle prestation qui a convaincu coach Florent Pagny de l'intégrer à son équipe. Il s'en est fallu de peu avant que Juliette ne reparte bredouille de son audition, Florent ne se retournant que sur les dernières notes de cette très belle chanson.

The Voice, la meilleure voie vers les comédies musicales

Pour cette Parisienne de 23 ans, The Voice peut être un tremplin : Juliette Moraine est une actrice-chanteuse possédant déjà une belle expérience de la scène pour avoir participé à la comédie musicale « The Full Monty », et elle aimerait via cette aventure s'ancrer plus dans la durée dans cet univers qu'elle apprécie et pour laquelle elle a tout fait pour en devenir une des chanteuses qui compte. Formée aux Etats-Unis, la Mecque des comédies musicales, Juliette n'est revenue à Paris que dans ce but. Florent Pagny va l'y aider du mieux qu'il peut, forcément...

La belle équipe de Florent Pagny

Même s'il a avoué ne pas connaître la chanson interprétée par Juliette, Flroent Pagny s'est senti obligé de buzzer, ne pouvant pas manquer la justesse de cette voix et les belles montées réussies par ce talent de 23 ans. Après Julie Erikssen et Santo Barracato, et juste avant Jérémy Bertini, Juliette intègre donc une Team Pagny taillée pour l'emporter !

Les premières impressions de Juliette Moraine