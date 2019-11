The Voice 3 : Kendji possède déjà plus de 5 millions de fans !

Peut-être n'avez-vous pas attendu de découvrir le talent de Kendji samedi soir lors de son audition à l'aveugle, car peut-être faîtes-vous partie de ceux qui ont vu sa vidéo sur le web visionnée à plus de 5 millions de reprises ! Au micro de Salomé, il nous raconte cette très "bella" histoire.

p align="justify"> C'est grâce à Internet que Kendji est venu sur la scène de The Voice présenter sa musique et notamment sa reprise de « Bella » de Maître Gims. Il nous raconte son aventure, depuis un champ un jour d'été, guitare à la main, jusqu'à the Voice et son intégration dans la Team Mika

Kendji : « Je suis un gitan, je fais du flamenco »

Salomé la chance chaque jour d'approcher de très près les talents de The Voice. Sur cette saison 3, s'il y en a bien un qui a fait le buzz, c'est Kendji. A notre V-Reporter de choc, il raconte son histoire et débute pas ses racines et sa musique : « Je suis gitan, la musique que je fais c'est du flamenco. Les manouches font du jazz, ce n'est pas le même rythme, pas le même style de musique. C'est pour faire découvrir tout ça que je suis ici ».

Déjà 5 millions de fans sur les Internets

Mais Kendji n'a pas attendu de recevoir l'approbation des coachs de The Voice pour partager sa musique au plus grand nombre. En effet, une vidéo qu'il a postée sur une plate-forme de vidéos online a fait un carton : ce sont plus de 5 millions de visionnages que Kendji a comptabilisés sur cette vidéo diffusée et partagée partout sur les Internets !

Dans un champ, en pleine chaleur, torse nu...

Pour Salomé, le beau Kendji, 17 ans, nous raconte plus en détails cette histoire incroyable : « Pendant que je jouais de la guitare, un copain m'a dit : "Filme-toi et mets ça sur Internet voir ce que ça peut faire". J'ai fait ça dans un champ, en pleine chaleur, torse nu... Je m'amusais sur Bella (de Maître Gims) : après trois quatre jours, la vidéo a fait 450 000 vues, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose... ». Effectivement, Kendji a réussi un « petit quelque chose » vu à plus de 5 millions de reprises depuis ! Désormais, il compte bien en montrer davantage pour aller le plus loin possible dans cette saison 3 de The Voice !