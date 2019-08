The Voice 3 - PORTRAIT : Kendji, de "Bella" à "Belle"... jusqu'à la victoire finale ?

Il est très jeune, il est beau, mais surtout, Kendji est un chanteur émérite qui va disputer ce samedi 10 mai la grande finale de The Voice 3 : retour sur le parcours de Kendji, le jeune (17 ans seulement) chanteur gipsy, finaliste dans l'équipe de Mika !

Du haut de ses 17 ans, Kendji est le plus jeune des quatre finalistes de The Voice 3 : focus sur l'histoire extraordinaire d'un jeune chanteur gipsy, qui a lancé son aventure dans tHe Voice 3 sur « Bella » avant de gagner sa place pour la finale sur « Belle »...

Kendji chante « Bella » pour convaincre les coachs

Lors des auditions à l'aveugle, il n'était qu'une curiosité parmi tous les talents... A ce détail près qu'avant The Voice, Kendji avait déjà conquis les réseaux sociaux, grâce à une vidéo de lui jouant « Bella » de Maître Gim's visionnée à plus de cinq millions de reprises ! C'est sur ce titre qu'il a décidé de lancer son aventure dans The Voice, et bien lui a pris : Mika s'est retournée, et tour après tour, Kendji est monté en puissance jusqu'à devenir le favori à la victoire finale !

Kendji file en finale sur « Belle »

Dans l'ordre, Kendji a réalisé le parcours suivant, un parcours sans faute : une battle vivifiante avec Youness sur « Tous les mêmes » de Stromae, puis il a remporté son Epreuve Ultime sur « Hotel California » chanté en espagnol. Ensuite, lors des Directs, Kendji s'est révélé être une bête de scène : il a été brillant sur « Ma philosophie » d'Amel Bent, il l'a été encore plus sur « Mad world » des Tears for Fears, pour continuer encore plus fort sur « Allumer le feu » de Johnny Hallyday. Enfin, en demi-finale, il a été magistral sur « Belle », tiré de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris.

Et s'il gagnait The Voice 3 ?

De « Bella » à « Belle », Kendji a réussi un parcours sans faute ! Rappelons que parmi les quatre fin finalistes, il est le seul à n'avoir retourné qu'un coach lors de son audition à l'aveugle (2 pour Wesley, 3 pour Maximilien Philippe, 4 pour Amir) : Kendji a donc démarré tout doux, pour finalement finir l'aventure The Voice 3 en trombe, l'étiquette de favori sur le front. Kendji un favori ? Oui, clairement : à chaque fois, il a été sauvé par les votes du public, et en finale seul le public sera appelé à élire le grand vainqueur de The Voice 3 !



Le rendez-vous est donné : Kendji sera bien présent le samedi 10 mai dès 20H55 sur TF1, et attendra un soutien indéfectible de votre part. Mais semble-t-il, c'est aussi le cas de ses adversaires Maximilien, Amir et Wesley...