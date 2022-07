The Voice 3 : Quels talents iront aux grands shows en direct ? (IMAGES)

L'enjeu est plus qu'énorme !! Samedi soir, l'Epreuve ultime de The Voice débute avec, à la clé, l'accession aux grands shows en direct ! Qui sont ces trente-six talents encore en lice et qui vont disputer à partir de ce soir l'Epreuve Ultime ? Présentation en images...

Ils sont trente-six à en rêver depuis le début de leur aventure dans The Voice : les grands shows en direct sont à portée de micro, mais avant cela, ils vont devoir en découdre avec l'Epreuve Ultime.

Ils sont neuf par équipe...

Avant de débuter cette nouvelle phase de l'Epreuve Ultime, prenons le temps de faire le compte, d'analyser les talents encore en lice dans cette saison 3 de The Voice : ils sont aujourd'hui trente-six talents, neuf par équipe, à se disputer vingt-quatre places pour les grands shows en direct. Les coachs Mika, Jenifer, Florent Pagny et Garou se disent impatients de débuter l'Epreuve ultime... et nous aussi !

Petite majorité pour les filles

Parlons démographie : les 36 talents encore en course pour devenir la plus belle voix de France sont répartis assez équitablement. Les filles sont à peine plus nombreuses que les garçons (19 contre 17), une légère unanimité qui nous fait croire à une victoire féminine, comme l'a souhaité Garou avant même le début de cette édition 2014 de The Voice.

Huit talents ont changé d'équipe durant les battles

Sur ces 36 talents, il est bon à noter que huit d'entre eux n'ont pas remporté leurs battles : ils ont été sauvés à l'issue de celles-ci, et ont donc changé d'équipe. C'est le cas de Mélissa Bon et Pierre Edel chez Garou, de Jacynthe Veronneau et Cloé chez Mika, de Claudia Costa et Charlie chez Florent Pagny, et enfin de Julie Erikssen et Roman chez Jenifer. Ces huit talent ont aujourd'hui une seconde chance, combien vont réussir à la jouer à fond ?

Les premières images exclusives d'un premier trio de talents pour l'Epreuve Ultime