The Voice 4 - Alvy Zamé rejoue "One day" de Asaf Avidan en lingala : la traduction

C'était un moment délicieux, exquis à souhait : ce samedi 7 février 2015 lors de la cinquième session des auditions à l'aveugle de The Voice 4, Alvy Zamé a réussi un grand numéro en faisant l'unanimité auprès des coachs grâce à une version en lingala du "One day" de Asaf Avidan. En exclusivité sur MYTF1, nous avons traduit ses paroles...

C'est une exclusivité MYTF1 : découvrez ci-dessous la traduction des paroles du « One day » de Asaf Avidan chanté en lingala par Alvy Zamé, nouveau talent de Zazie dans The Voice 4, lors de la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 4.

Alvy Zamé chante en lingala et retourne tous les coachs

Il a surpris son monde en chantant le « One day » de Asaf Avidan dans une langue que ne connaissaient pas les coachs. Ils ont certes reconnu l'origine d'Alvy, mais ne pouvait reconnaître le lingala, l'une des langues parlées au Congo Brazzaville. Mais peu importe la langue, tous les coachs ont entendu la voix et le grain superbe de Alvy : mais entre tous, c'est bien vers Zazie qu'il s'est finalement dirigé pour continuer son aventure dans The Voice 4.

La traduction Lingala/Français du « One day » de Asaf Avidan

Bana Congo botéléma

Enfants du Congo levez-vous

Bo ya ko yoka

Venez écouter

Nzembo oyo pona bisso niosso

Cette chanson pour nous tous

Bana mboka

Enfants du pays

Congo , Congo na bisso

Congo, notre Congo

Bo téléma

Levez-vous

Na zali ko yemba pona bino nzembo oyo

Je chante cette chanson pour vous

Mwana mboka na poto

Enfant du pays en France

Pona bino bana Congo

Pour vous enfants du Congo

Africa mobimba

L'Afrique entière

Bo téléma, bo yoka nzembo oyo

Levez-vous, écoutez cette chanson