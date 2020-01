The Voice 4 - BILAN EQUIPES : Florent Pagny et Zazie presque prêts pour les battles

Ils en ont 15 dans leurs équipes : alors qu'on a demandé aux coachs cete saison 4 de The Voice de recruter seize talents au minimum pour attaquer la phase des battles, Zazie et Florent Pagny en ont déjà attiré un total de quinze avant la dernière session des auditions à l'aveugle. Mika et Jenifer suivent de près, avec quatorze voix auprès d'eux...

Après la sixième et avant la dernière soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 4 nous vous proposons un petit tour d'horizon des équipes et des nouveaux talents qui les ont rejointes.

Florent Pagny a été hyperactif !

Avec quatre nouvelles voix dans son équipe, Floretn Pagny a frappé ce samedi 14 février ! Et il l'a fait sur les femmes exclusivement, puisque ses quatre nouvelles recrues sont toutes des voix féminines, avec l'ajout dans l'ordre de Pompom Pidou, Mariana Tootsie, Azania Noah et Giuliana Danzé.

Zazie, sage comme jamais

Elle était en avance, alors elle a pris son temps... Alors qu'elle possédait déjà treize voix dans son équipe, Zazie n'a pas beaucoup appuyé sur le bouton rouge placé devant elle lors de la sixième session des auditions à l'aveugle, ne le faisant qu'à quatre reprises pour finalement amener vers elle Samira Brahmia et Tom.

Jenifer et Mika ont encore deux places chez eux

Jenifer et Mika vont attaquer la dernière soirée des auditions à l'aveugle avec quatorze talents dans leurs équipes, après avoir recruté respectivement trois et deux voix ce samedi 14 février. Pour Jenifer, il s'agit de Théo Road, Robinne et Amélie Piovoso. Mika a lui ajouté Indigo et Lorenza à son équipe.

