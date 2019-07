The Voice 4 - OFFICIEL : Découvrez la programmation de la soirée du samedi 17 janvier 2015

Bande d'impatients que vous êtes... Nous le savons, vous attendez la deuxième soirée des auditipons à l'aveugle de The Voice 4 avec excitation : pour vous aider à attendre jusque ce samedi 17 janvier 2015 à 20h55, nous vous dévoilons en exclusivité sur MYTF1 la programmation de votre soirée !

Que vont chanter les talents qui vont se présenter sur la scène de The Voice 4 lors de la soirée du samedi 17 janvier 2015 ? En exclusivité, la réponse, nous vous la donnons en mille !

Rihanna, Lorde, Indila : les divas à l'honneur !

Vous l'avez entendu sur les bandes-annonces et autres teasers voix déjà dévoilés sur TF1 et MYTF1 : des talents ont choisi la voix de la difficulté avec notamment le lancinant « Team » de la jeune chanteuse néozélandaise Lorde, mais aussi le tube « We found love » de Rihanna et l'envoûtante « Dernière Danse » d'Indila. Qui s'en sortira le mieux pour remportera le jeu du plus grand nombre de fauteuils retournés ?



London Grammar résonne toujours dans The Voice...

Egalement, vous avez reconnu le merveilleux « Wasting my young years » du groupe anglais London Grammar : ce tube, déjà chanté lors des battles de la saison 3 par Melissa Bon et Caroline Savoie, une reprise en duo qui nous avait d'ailleurs déjà abasourdis, sera apparemment repris de fort belle manière ce samedi soir lors d'une audition à l'aveugle qui ne devrait pas laisser les coachs indifférents...

Tom Odell mais aussi... Bob Marley !

Autres chansons que l'on peut reconnaître sur les différentes vidéos exclusives diffusées sur MYTF1, le chavirant « Another love » de Tom Odell (lui aussi déjà repris lors de la saison 3, de main de maître par Elodie Martelet), et, plus étonnamment, « Redemption song » du légendaire Bob Marley ! Vous l'aurez compris, il s'agit d'une nouvelle soirée de The Voice 4 à ne manquer sous aucun prétexte, une soirée qui se lancera à 20h55 sur TF1 !