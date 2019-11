The Voice 4 - REPLAY : Anne Sila, un "moment de grâce" selon Mika

Elle a fait l'unanimité : samedi lors de son premier passage sur la scène des Directs de The Voice 4, Anne Sila a mis tout le monde d'accord, Mika en tête. Pour lui, écouter Anne Sila sur " Empire State of Mind " de Alicia Keys était " un moment de grâce ".

Nous vous invitons à revivre le « moment de grâce » qu'a vécu Mika lors de la soirée The Voice 4 du samedi 4 avril 2015, à savoir la prestation de haut-vol de Anne Sila.

Anne Sila continue en anglais

Après Cabrel et Berger, Anne Sila avait tenté le coup en anglais lors de son Epreuve Ultime sur du Vanessa Carlton, un coup de poker clairement réussi. Alors pour son premier Live, Anne a chanté Alicia Keys et son « Empire State of Mind » : encore un pari audacieux réussi pour le talent de Florent Pagny ? Ecoutons l'avis des coachs pour connaître la réponse à cette question...

Florent Pagny : « Pas une note à côté »

Au milieu de sa prestation, le public a commencé à crier... A son issue, les coachs se sont levés pour applaudir... Si, pour Florent Pagny, « Elle est parfaite, il n'y a pas eu une note à côté », Mika s'est montré encore plus dithyrambique : « En un mot ? Un moment de grâce » ! La réponse, clairement, nous l'avons : Anne Sila a été grande, très grande...

