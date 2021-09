THE VOICE ALL STARS – Qui sont les talents de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle ?

Découvrez les 10 talents sélectionnés par les coachs Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Florent Pagny lors de la dexuième soirée des auditions à l’aveugle du 18septembre 2021.

Anthony Touma

D’origine libanaise, Anthony Touma est devenu une véritable star dans son pays après son passage dans The Voice. De retour en France pour cette édition All Stars, il bluffe les coachs grâce à sa reprise énergique de « Can’t Feel My Face » de The Weeknd. Dans l’équipe de Jenifer lors de sa première participation, Anthony désire cette fois-ci passer l’étape suivante avec Mika.

Olympe

Grand finaliste de la saison 2, Olympe fait son grand retour dans The Voice All Stars. Il ne cache pas son ambition d’aller le plus loin possible, voire même de remporter le titre cette fois-ci. Sur scène, il reprend au piano « You Say » de Lauren Daigle et met tout le monde d’accord. Les coachs sont saisis par sa grande voix et sa sensibilité. Olympe écoute son cœur et choisit Zazie.

Louise Combier

On a découvert Louise Combier lors de la 9ème saison. Aujourd’hui, c’est une jeune femme sûre d’elle qui s’est découverte artistiquement. A l’issue de sa reprise de « L’aigle noir » de Barbara, Zazie et Patrick Fiori se retournent simultanément. Ils ont été saisis par la signature vocale et la maturité de Louise. L’ex-protégée de Marc Lavoine continue l’aventure avec Zazie.

Manon

Finaliste de la saison 6 de l’édition Kids avec Patrick Fiori, Manon espère que ce dernier saura la reconnaitre. Après « Writing’s on the Wall », la jeune fille de 17 ans mise sur « Lay Me Down », autre titre signé Sam Smith, pour son audition à l’aveugle. A défaut de retrouver son ancien coach, Manon se retrouve dans l’équipe de Florent, le seul à s’être retourné.

Terence James

Sa participation à The Voice lui a redonné l’espoir de pouvoir un jour vivre de sa passion. Après être arrivé en demi-finale de sa saison, Terence veut aller encore plus loin. Interprète au service de l’émotion, il le prouve en chantant « Shallow » de Bradley Cooper et Lady Gaga sur la scène. Venu avec Mika en tête, il suit son instinct malgré l’intérêt manifesté par Zazie.

Ogee, l'influenceuse aux 1,5 millions d'abonnées

Ogee

Issue de la même saison que Manon, Ogee était connue sous le nom d’Océane. Aujourd’hui influenceuse sur les réseaux, elle participe à l’émission pour se reconnecter avec sa véritable passion : la musique. Sa reprise de « Rise Up » d’Andra Day émeut Jenifer, qui peut se permettre de l’accueillir directement dans son équipe.

Louis Delort

Talent emblématique de la 1ère saison, Louis Delort sera propulsé jusqu’en finale. Un exploit qu’il compte bien réitérer chez les All Stars. En tout cas, son interprétation de « To Build a Home » de Cinematic Orchestra enchante tous les membres du jury. Après une belle bataille des coachs pour le récupérer, Louis rejoint la team Patrick Fiori !

Atef

On se souvient encore d’Atef et de sa voix cristalline, qui sublimait chacune de ses prestations en 2011. De retour sur la scène de The Voice, il interprète « Ils s’aiment » de Daniel Lavoie. Les coachs sont subjugués par la puissance et l’émotion qui jaillissent de sa performance. L’honneur et le bonheur d’accueillir Atef dans son équipe reviendront finalement à Patrick Fiori.

Charlie

7 ans plus tard, Charlie revient sur la scène qu’elle a foulée à l’âge de 12 ans. Devenue comédienne, elle souhaite renouer avec ses premières amours. Sa maîtrise vocale et son aisance apportent un cachet non négligeable à sa prestation, sur le titre « Trop beau » de Lomepal. Parmi les 3 coachs qui ont buzzé, Charlie opte pour la team Jenifer.

Yoann Launay

Yoann nous vient tout droit de la 4ème saison. Il avait réalisé son rêve en rencontrant Zazie et en faisait un bout de l’aventure avec elle. Sa récompense ultime pour cette compétition All Stars ? Que Zazie le reconnaisse. Ce sera même la seule à retourner en l’entendant chanter « Allô maman bobo » d’Alain Souchon. La coach ne cache pas sa joie de le retrouver !

LA SEMAINE PROCHAINE

Rendez-vous la semaine prochaine, samedi 25 septembre 2021, pour une nouvelle soirée des auditions à l'aveugle. Découvrez les premières images