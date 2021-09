THE VOICE ALL STARS – Qui sont les talents de la première soirée des auditions à l’aveugle ?

Par| Écrit pour TF1 Le 11/09/21 à 23:30 , mis à jour le 13 septembre 2021 à 11:08 | Voir le site de The Voice All Stars

Découvrez les 10 talents sélectionnés par les coachs Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Florent Pagny lors de la première soirée des auditions à l’aveugle du 11 septembre 2021.

Flo Malley

Il y a 10 ans, c’était tout le premier candidat à passer l’épreuve des auditions à l’aveugle. Aujourd’hui, Flo Malley est également le premier talent à inaugurer l’édition All Stars. Revenu poursuivre son rêve dans The Voice, il séduit 4 coachs sur 5 grâce à sa reprise de « Human » de Rag’n’Bone Man. Une interprétation puissante qui plait particulièrement à Patrick Fiori. Séduit par sa dextérité et sa signature vocale, il convainc Flo Malley de rejoindre son équipe.

Paul Ventimila

A 11 ans, Paul Ventimila marquait les premières auditions à l’aveugle de The Voice Kids, en interprétant « Le Blues du Businessman » de Starmania. Dans un autre registre, il revient 6 ans plus tard pour reprendre le titre « Take on me » du groupe A-ha. A 17 ans, sa maturité et sa finesse se font ressentir. Jenifer et Mika se retournent mais ce dernier, séduit par le parcours et le courage du jeune homme, trouve les mots pour continuer l’aventure avec lui.

Anne Sila

Grande finaliste de la saison 4, Anne Sila nous fait l’honneur de participer à l’édition All Stars ! Pour cette nouvelle audition à l’aveugle, elle interprète « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud, un choix très symbolique. Sa voix pure et pleine d’émotion transperce l’ensemble du jury, qui l’accueille avec une standing ovation. Elle ne se voit pas recommencer l’aventure sans son coach d’origine, Florent Pagny, avec qui elle espère achever ce qu’ils ont commencé.

Amalya

Bien que chanteuse depuis quelques années, sa participation à la première saison de The Voice a balayé tous ses doutes quant à sa légitimité et son talent. A aujourd’hui 36 ans, Amalya se frotte de nouveau à l’exercice des auditions à l’aveugle. Sur la scène de The Voice All Stars, elle chante « Never Enough » de Loren Allred. 4 fauteuils se retournent dont sa coach d’origine Jenifer, qui voit en elle un « bijou de femme ». Amalya porte une voix aussi grande que son cœur. Cœur qui la pousse à retourner dans l’équipe de Jenifer.

Gjon’s Tears

Peu de candidats peuvent se vanter d’avoir électrisé la scène de l’Eurovision et d’avoir terminé en 3ème position ! Fier représentant de la Suisse, Gjon’s Tears s’est fait remarquer pendant la 8ème saison de The Voice. Pour l’édition All Stars, il dévoile une personnalité plus posée et propose une reprise de « Corps » d’Yseult au piano. Une incarnation totale du texte qui séduit l’ensemble des coachs. A défaut de retourner avec son ancien coach Mika, Gjon’s Tears poursuit l’aventure avec Zazie.

DE L'EMOTION A L'ETAT PUR

Al.Hy

Al.Hy, c’est le genre de talents qui se métamorphose lorsque ses pieds foulent la scène. Elle réalise lors de la première saison que sa vie est indissociable de la musique. Le goût du challenge la pousse à revenir dans The Voice pour interpréter « La vie ne m’apprend rien » de Daniel Balavoine. Dès les premières notes, Jenifer, Florent et Zazie se retournent avant d’être suivis ensuite par Patrick et Mika. Un timbre fragile mais envoutant, douloureux mais éminemment puissant. Tous les coachs sont bouleversés mais Jenifer a de nouveau l’honneur de l’accueillir dans son équipe.

Demi Mondaine

Impossible d’oublier Béatrice a.k.a. Demi Mondaine. Dès son audition à l’aveugle dans The Voice 7, la sulfureuse diva avait tapé dans l’œil de Jean Paul Gaultier, qui lui a par la suite offert un rôle dans son Fashion Freak Show. Avec sa reprise de « Back to Back » d’Amy Winehouse, Demi Mondaine surprend les coachs en dévoilant une facette plus légère. Avec 3 fauteuils retournés devant elle, la chanteuse décide de rejoindre Zazie car comme elle dit si bien, on ne change pas une équipe qui gagne !

MB14

Aussi atypique que talentueux, MB14 a marqué la 5ème saison de The Voice et a même fini à la deuxième place, derrière le grand gagnant Slimane. De retour avec son looper et une maîtrise toujours impeccable du beatbox, MB14 prouve tout son génie en reprenant à sa sauce « Genius » de LSD, supergroupe composé de Labrinth, Sia et Diplo. En 2016, Florent Pagny était le seul coach à ne pas s’être retourné. Mais aujourd’hui, c’est bien le seul à avoir appuyé sur le buzzer !

Emmy Liyana

La belle Emmy Liyana est de retour dans The Voice. Avec la douceur et le charisme qui la caractérise, elle revient sur la scène de The Voice et s’attaque au célèbre titre de Chris Isaak, « Wicked Game ». Patrick Fiori buzze à la toute fin et se lève pour l’applaudir. Il reconnait qu’elle lui a tiré les larmes aux yeux et se délecte qu’aucun de ses camarades ne se soit retourné. Son ancienne coach Zazie lui confirme, il va s’éclater en travaillant avec elle !

Victoria Adamo

Le dicton de Victoria Adamo ? Jamais 2 sans 3 ! Après The Voice Kids saison 1 et The Voice saison 4, la jeune femme accepte à nouveau de relever le challenge dans l’édition All Stars. En reprenant « Mourir sur scène » de Dalida, elle prouve son attachement à la scène et surtout, que son talent est bien présent. Séduits par son grain de voix et sa personnalité, Mika et Jenifer la convoitent. Mais après deux défaites dans l’équipe de cette dernière, Victoria Adamo décide de prolonger la compétition avec le chanteur.

LA SEMAINE PROCHAINE

Rendez-vous la semaine prochaine, samedi 18 septembre 2021, pour une nouvelle soirée des auditions à l'aveugle. Découvrez les premières images