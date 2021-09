THE VOICE ALL STARS – Qui sont les talents de la troisième soirée des auditions à l’aveugle ?

Découvrez les 10 talents sélectionnés par les coachs Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Florent Pagny lors de la troisième soirée des auditions à l’aveugle du 25 septembre 2021.

Dominique Magloire

10 ans après son passage, Dominique Magloire est de retour, non sans certains doutes et appréhensions. Malgré tout, la diva enflamme la scène avec sa reprise de « Still loving you » des Scorpions, et démontre une nouvelle fois toute l’étendue de sa puissance vocale. Pour son retour, elle choisit de retourner avec son ancien coach Florent Pagny !

Leelou

Finaliste de la 4ème saison de The Voice Kids, Leelou est de retour 4 ans plus tard chez les All Stars. Toujours accompagnée de son fidèle violoncelle, elle interprète « Make you feel my love » de Bob Dylan. Une maîtrise vocale et une justesse au service de l’émotion, saluées notamment par Jenifer et Zazie. Vers qui Leelou s’est-elle dirigée ?

Antoine

Il a beau avoir mûri et changé de look, Antoine conserve ce grain de folie observé lors de la 5ème saison. Pour son retour All Stars, il réussit le pari audacieux de reprendre « Feel Good Inc. » du groupe Gorillaz. Entre chant et rap, Antoine livre une performance pleine d’énergie. Il choisit de continuer l’aventure avec Patrick Fiori.

Ecco

Vue dans la saison 7, Ecco choisit pour son retour de rendre hommage à Maurane et d’interpréter son titre « Ça casse ». Une douceur et une délicatesse qui caressent les cœurs de Zazie et Mika, deux coachs qu’Ecco affectionne particulièrement. Après réflexion, elle choisit de continuer avec le dernier.

Will Barber

Will Barber est sans conteste un des talents marquants de la saison 6. Sa reprise de « Another Brick on the Wall » des Pink Floyd cumule plus de 130 millions de vues sur Internet ! Grâce à sa présence charismatique et sa voix rugueuse, il sublime cette fois-ci « Sweet Dreams » d’Eurythmics. Une performance marquante qui ne peut laisser indifférent !

Dernière soirée des auditions à l'aveugle

Ana Ka

Elle a débuté avec Garou avant d’être volé par Florent lors de la saison 5. Avec 53 kilos en moins, c’est une Ana Ka métamorphosée qui se présente sur la scène de The Voice All Stars. Cette fois-ci, son deuxième coach la récupère directement, saisi par le charme de sa performance sur le titre « XXL » de Mylène Farmer.

Anahy

Demi-finaliste de la saison 5, Anahy s’est lié d’amitié avec Slimane pendant sa saison. Il est d’ailleurs son premier soutien pour son retour dans la session All Stars. Entre chant et slam, elle livre une sublime reprise de la chanson « Mais je t’aime » de Grand Corps Malade et Camille Lellouche. Entre Zazie et Florent Pagny, c’est ce dernier qui a le privilège de l’accueillir.

Cassidy

Chez les Kids, Cassidy réalisait un beau parcours en compagnie de Patrick Fiori. Symboliquement elle chante « Calling You » de Jevetta Steele, comme pour appeler son coach de cœur. Son souhait devient réalité, Patrick la reconnait et est même le seul à buzzer. Naturellement, cette réunion donne lieu à d’émouvantes retrouvailles.

Anthony Trice

Révélation de la saison 9, Anthony Trice nous offrait une audition à l’aveugle bouleversante en reprenant « Casting » de Christophe Maé. Il a tenu à participer à cette édition All Stars pour remercier son public qui n’a pas arrêté de le soutenir. Après avoir chanté « Puisque tu pars » de Jean-Jacques Goldman, Anthony rejoint directement l’équipe de Jenifer.

Neo

Xam Hurricane, finaliste de la saison 7, Michaël Bucquet de la saison 9 et leur ami Mathis Gardel forment Neo, un groupe créé sous l’impulsion de Pascal Obispo. Leur reprise rock’n’roll et harmonique de la chanson « La Grenade » de Clara Luciani enflamme la scène et égaye les coachs. Ils continueront de dévoiler l’étendue de leur talent aux côtés de Zazie.

Place aux Cross Battles

La semaine prochaine, le 2 samedi octobre, place aux Cros Battles, découvrez les premières images incroyables.